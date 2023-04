Fritz Meinecke erlebt Klage-Gewitter: „Schönes Beispiel für die ganzen Ratten“

Von: Josh Großmann

Scheinbar kämpft YouTube-Survival Experte Fritz Meinecke immer wieder gegen klagende Fans an. Auf Instagram präsentiert er haltlose Anzeigen seiner Hater.

Berlin – Der Survival-Spezialist Fritz Meinecke muss sich manchmal mit mehr als nur unbarmherziger Natur herumschlagen. Auf Twitch und YouTube scheint es ebenso viele „Einzeller“ zu geben, die dem 34-Jährigen zu schaden versuchen. Jedoch nicht mit Stichen und Bissen, sondern waschechten Anzeigen. Auf Instagram präsentiert der Erfinder von 7 vs. Wild „ein schönes Beispiel“ für missgünstige Zuschauer und Zuschauerinnen, die ihn haltlos verklagen.

Was ist passiert? Auf Instagram teilt „7 vs. Wild“-Urvater und Survival-Experte Fritz Meinecke, dass er verklagt wurde. Es scheint sich um keinen Einzelfall zu handeln, wie der 34-jährige YouTuber und Twitch-Streamer mit seiner Nachricht dazu deutlich macht. Scheinbar waren es Hater und Haterinnen, die rechtlich gegen Fritz Meinecke vorgehen wollen.

„Mal wieder schönes Beispiel, für all die ganzen Ratten da draußen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind und versuchen, das anderer kaputtzumachen.“

Wofür wurde er angeklagt? Fritz Meinecke „darf bzw. kann mal wieder keine Details nennen“, schreibt er in seiner Story auf Instagram. Jedoch scheinen die Anklagegründe auch weniger eine Rolle für den YouTube-Survival-Experten zu spielen – denn die Klagen scheinen haltlos zu sein. Meinecke präsentiert das Schreiben des Justizhauptsekretärs, in dem das Ermittlungsverfahren eingestellt wird. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass Fritz Meinecke nach dem YFood-Nestle-Skandal weiter Werbung gemacht hat.

Wo ist dann das Problem? Auch wenn die Klagen gegen Fritz Meinecke wieder eingestellt werden, meckert er über die „Rennerei und Kosten“, die mit der Abweisung einer solchen Anzeige einhergehen. Gespräche mit Anwälten sind zeit- und kostenaufwendig – bei der Menge an Klagen, die Meinecke bekommen zu scheint, werden sich diese Aufwände summieren.

Die nächste Fraktion: Nachdem er das Schreiben der Justiz auf Instagram gepostet hatte, erreichen den Survival-Experten viele Fragen. „Warum rechtfertigst du dich so oft bei Hatern?“, wundert sich ein Fan und rät Meinecke nicht auf die „Einzeller“ einzugehen. Die Frage ordnet der Twitch-Survivalist unter der „nächsten Fraktion“ ab, die nach einer bloßen Meinungsäußerung angelockt werde. „Die sind fast noch schlimmer“ meckert Fritz Meinecke.

Wer ist Fritz Meinecke?

Friedrich „Fritz“ Meinecke ist YouTuber und Twitch-Streamer, der seinen Fokus auf Suvival-Inhalte legt. Bushcrafting-Tipps und Outdoor-Abenteur stehen bei dem gebürtigen Magdeburger auf der Tagesordnung. In immer neuen Projekten präsentiert er aufregende Challenges der Natur. Mit 7 vs. Wild erschuf er das wohl beliebteste deutsche YouTube-Survival-Format aller Zeiten und wurde in der gesamten Szene bekannt.