Fortnite: Star Wars-Inhalte kommen – Release durch Leak bekannt

Patch 24.30 ist unterwegs

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Joost Rademacher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Fortnite steht die nächste große Kooperation an, und zwar mit Star Wars. Nun scheinbar der Release des Updates bekannt zu sein.

Cary, North Carolina – In der Regel kommuniziert Epic Games neue Updates für Fortnite erst wenige Tage vor ihrem Release, zusammen mit einer Wartung der Server. Nur selten passiert es mal, dass ein neues Update schon geleakt wird und die Fans schon im Vorfeld frische Infos erfahren. So ist es jetzt bei Update 24.30 von Fortnite passiert. Das erwartete Releasedatum für den Patch wurde geleakt und auch der nächste ‚Star Wars‘-Skin sowie einige Patch Notes sind plötzlich bekannt.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle Royale

Fortnite: Update mit Release geleakt – Anakin Skywalker bekommt Auftritt

Wann erscheint das Update? Anfang Mai kommt der Patch. Einige Fortnite-Insider rechneten zuletzt damit, dass Update 24.30 am 25. April in Fortnite verfügbar werden könnte. Damit wäre das Update exakt zwei Wochen nach dem vorherigen Patch erschienen. Die Erwartung sollte aber nicht in Erfüllung gehen, also hat Insider ShiinaBR sich erneut eingeschaltet und das neue Releasedatum auf Twitter enthüllt. Version 24.30 soll am 2. Mai 2023 erscheinen.

+ Fortnite Leak zeigt großes Update mit Release – Neuer Star-Wars-Skin kommt © Epic Games (Montage)

Welcher neue ‚Star Wars‘-Skin wartet? Passend zum Release von Jedi Survivor startet Fortnite auch eine weitere Collab mit Star Wars. Der nächste kommende Skin musste aber nicht von einem Insider geleakt werden, die Enthüllung kam direkt über den Twitter-Account von Epic Games. Nach Charakteren wie Obi-Wan, Kylo Ren und Stormtroopern wird auch Anakin Skywalker einen Auftritt im Battle Royale haben.

Technisch gesehen ist es schon der zweite Auftritt von Anakin, immerhin hat er auch als Darth Vader schon die Insel von Fortnite unsicher gemacht. Ob Anakin auch als NPC auf der Map auftauchen wird, oder ob er nur als Skin im Shop verfügbar wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenso steht noch aus, wie teuer der Skin in dem Fall werden könnte.

Fortnite: Update 24.30 erscheint nächste Woche – Erste Patch-Notes bekannt

Welche Patch-Notes sind bekannt? Noch hat Epic Games seine Hand für das neue Update nicht offen gezeigt. Aus dem offiziellen und öffentlichen Trello-Board für Fortnite sind allerdings schon die ersten Bugs und Probleme bekannt, die in Update 24.30 behoben werden dürften. Diese Dinge könnte in den Patch Notes also enthalten sein:

Allgemeines

Rückenaccessoires werden am Highwire-Outfit nicht korrekt dargestellt

Stämme und Äste von einigen Bäumen bewegen sich unregelmäßig

Unendlicher Dab ist in der Lobby nicht unendlich

Rückenaccessoires werden am Highwire-Outfit nicht korrekt dargestellt Stämme und Äste von einigen Bäumen bewegen sich unregelmäßig Unendlicher Dab ist in der Lobby nicht unendlich Battle Royale

Große Steine auf der Battle Royale Insel bringen in 24.20 weniger Ressourcen im Verlgeich zu früheren Updates.

Große Steine auf der Battle Royale Insel bringen in 24.20 weniger Ressourcen im Verlgeich zu früheren Updates. Mobile & cloud gaming

Einige Spieler haben Probleme damit, auf Kreativ-Maps auf Android-Geräten zu laden

Genauere Informationen dürfte es geben, wenn Epic Games das neue Update 24.30 voraussichtlich am 2. Mai 2023 veröffentlicht. Auch über eine Downtime der Server werden wir euch zeitnah berichten.

Rubriklistenbild: © Epic Games (Montage)