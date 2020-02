"Fortnite": Update 11.50 bringt gravierende Änderung mit sich

Epic Games nimmt eine umfassende Änderung am Physik-System von "Fortnite" vor. Spieler können sich aber auch über einen neuen Event freuen.

Mit "Chaos" bekommt "Fortnite" ein neues Physik-System.

Es ist noch nicht ganz ausgereift und Fans sollen Bugs melden.

Aber Update 11.50 bringt noch mehr Änderungen.

"Fortnite" erfährt aktuell eine umfangreiche Änderung. Entwickler Epic Games stellt das beliebte Battle-Royale-Spiel auf eine neue Physik-Engine namens "Chaos" um. Zudem bringt das vermutlich letzte Update vor Start von "Fortnite: Kapitel 2 Season 2" einen neuen Event und den Skin "Harley Quinn".

"Fortnite" testet Physik-Engine "Chaos" - Spieler werden Bug-Jäger

Die größte Änderung von Update 11.50 für "Fortnite" ist mit Sicherheit die neue Physik-Engine "Chaos"*. Sie stammt aus der Unreal Engine und befindet sich mehr oder weniger noch in einer Testphase. Epic Games will das neue System im Auge behalten. Fans sind dazu aufgerufen, Fehler über das Feedback-Menü zu melden. Spieler sollten in den Betreff der entsprechenden Bug-Meldungen "Physics" schreiben. In einem Video erklärt Epic Games auch nochmal, wie man Fehler in "Fortnite" meldet.

"Fortnite Update 11.50": Neuer Event könnte "Harley Quinn"-Kostüm enthalten

Neben der Einführung eines neuen Physik-Systems hat Epic Games auch einen neuen Event für "Fortnite" angekündigt. Details wollte der Entwickler allerdings bislang nicht nennen. Aber Leaks im Vorfeld der Veröffentlichung des Patches gehen von einem "Birds of Prey"-Event aus. Dieser soll ein Crossover mit dem neuen Kinofilm sein. Dort spielt Harley Quinn aus dem Batman-Universum eine zentrale Rolle.

Entsprechend soll es im "Fortnite"-Shop ein "Harley Quinn"-Kostüm für den Ingame-Charakter geben. Eine alternative Variante des Skins soll man über das Abschließen von Herausforderungen freischalten können.

"Fortnite": Das ändert Update 11.50 im Battle-Royale-Modus

Mit dem neuen Update ändert Epic Games einige Kleinigkeiten und behebt Fehler im Spiel. Folgende Änderungen sind im Update 11.50 für "Fortnite*" enthalte:

Für alle Modi außerhalb von Wettkampfformaten sind die Sprungflächen wieder verfügbar.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem bei manchen Spielern der Fortschritt der "Bevorstehendes Chaos"-Herausforderung "Durchsuche Truhen im Verlauf eines Matches" nicht gespeichert wurde.

Bei der "Glibber/Matsch"-Bonus-Herausforderung "Verdiene Gold-Plündermedaillen" wird der Fortschritt jetzt wie vorgesehen festgehalten.

In Wettkampf-Spielmodi ist Umrüsten nicht mehr möglich. Diese Funktion war in Wettkampfformaten nicht vorgesehen*.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem neue Konsolenspieler Probleme mit der Spielersuche hatten, nachdem sie ihr Konsolenkonto mit ihrem Epic-Konto verknüpft hatten.

Einer Fehlermeldung wurde nachgegangen, laut der iOS-Spieler die Funktion "nach oben streichen" aktivierten, wenn sie auf Schaltflächen im Inventar drücken wollten.

