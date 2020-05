Fortnite-Streamer Ninja und Tfue: Darum immer Streit zwischen den Beiden

Fortnite Battle Royale bei Streamern und E-Sportlern immer noch beliebt.

bei und immer noch beliebt. Twitch Streamer Tfue und Mixer Streamer Ninja haben eine Rivalität.

und haben eine Rivalität. Die sind die Gründe, warum sie sich wohl nicht mehr vertragen werden.



North Carolina - Das Battle Royale Fortnite * vonund dem Studioerfreut sich bei den bekanntenundimimmer noch großer Beliebtheit. Zwei der bekanntesten Spieler und Streamer * vonsind derund der, die sich seit Jahren in demduellieren. Bisher haben sich die noch nie Auge in Auge gegenübergestanden, aber es ist in letzter Zeit deutlich geworden, dass sich die Beiden Spieler nicht besonders gut leiden können.