Fortnite: Release von Chapter 4 – Neues Kapitel beginnt ein Jahr früher

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Release von Chapter 4 – Neues Kapitel beginnt ein Jahr früher © Epic Games

Epic Games hat kürzlich das Ende von Chapter 3 in Fortnite mit einem neuen Live-Event angekündigt. Auch ist jetzt bekannt, wann Chapter 4 beginnen wird.

Cary, North Carolina – Die Tage von Chapter 3 in Fortnite sind gezählt. Überraschend hat Epic Games vor wenigen Tagen das Ende des aktuellen Kapitels angekündigt, mitsamt einem weiteren Live-Event zum Finale. Zum darauf folgenden Chapter 4 war zunächst dagegen eher wenig wirklich bekannt, allmählich kristallisiert sich aber heraus, wann das neue Kapitel von Fortnite an den Start gehen und was dabei die Fans erwarten könnte.

Bekannt ist bereits, dass das Live-Event zum Ende von Chapter 3 in Fortnite am 3. Dezember 2022 stattfinden wird. In der Regel passiert bei diesen Events immer etwas Großes, das neue Mechaniken, Map-Änderungen oder Teile der Story für das folgende Kapitel von Fortnite beinhaltet. Im Anschluss an das Event dürften die Server aber für einige Stunden offline gehen, bevor Chapter 4 beginnt.