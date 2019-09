"Fortnite": Das sind die 20 reichsten Spieler der Welt

Die E-Sport-Szene von "Fortnite" ist noch sehr jung und dennoch werden bereits Millionenbeträge an E-Sportler ausgezahlt. Hier gibt es die 20 reichsten Spieler.

Obwohl Epic Games Battle-Royale-Shooter "Fortnite" noch nicht allzu alt ist, werden in der E-Sport-Szene des Spiels bereits Millionenbeträge ausgeschüttet. Im Sommer wurden bei der "Fortnite"-Weltmeisterschaft mehr als 30 Millionen US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet.

Das ist der Weltmeister in "Fortnite"

Kyle "Bugha" Giersdorf wurde mit gerade einmal 16 Jahren der erste "Fortnite"-Weltmeister im Solo. Mit drei Millionen US-Dollar, die er an Preisgeld gewann, führt er die Leiste der am meist verdienenden Spieler weltweit an.

Die Top 20 "Fortnite"-Spieler

Dies sind die 20 reichsten "Fortnite"-Spieler der Welt:

Bugha (USA) (3.052.800 $) psalm (USA) (1.865.800 $) Aquav2 (Österreich) (1.625.207 $) Nyhrox (Norwegen) (1.513.176 $) EpikWhale (USA) (1.277.550 $) Kreo (Hong Kong) (1.173.550 $) Rojo (Niederlande) (1.168.140 $) Wolfiez (Großbritannien) (1.139.360 $) Zayt (Kanada) (1.068.725) Ceice (USA) (1.060.050 $) Saf (USA) (1.021.450 $) kinG (Argentinien) (988.150 $) Elevate (Kanada) (946.250 $) Skite (Frankreich) (808.338 $) Mitr0 (Niederlande) (682.899 $) Crue (Schweden) (672.700 $) Tfue (USA) (577.900 $) Bizzle (USA) (576.625 $) Mongraal (Großbritannien) (564.254 $) Arkhram (USA) (534.400 $)

Junge Millionäre dank "Fortnite"

"Fortnites" E-Sport zeichnet sich vor allem durch die jungen Gewinner sowie die hohen Preisgelder aus. Nur "DOTA 2" hat mehr E-Sportler-Millionäre als "Fortnite". Neben dem erst 16-jährigen Bugha war auch der erst 13-Jährige deutsche Lion "Lyght" Krause bei der Weltmeisterschaft dabei. Er belegte den 80. Platz.

Von Henrik J.