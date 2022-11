Fortnite-Insider enthüllen Map von Chapter 4 – Erster Leak mit Screenshot

Von: Joost Rademacher

Fortnite-Insider enthüllen Map von Chapter 4 – Erster Leak mit Screenshot © Epic Games (Montage)

Der Start von Chapter 4 in Fortnite steht am Horizont. Schon jetzt haben Insider erste Screenshots der neuen Map im nächsten Kapitel veröffentlicht.

Cary, North Carolina – Zwar mag in Chapter 3 von Fortnite nicht mehr allzu viel Spannendes passieren, dafür fiebern Fans schon jetzt dem Beginn von Chapter 4 entgegen. Epic Games hat den Start des neuen Kapitels schon für dieses Jahr angekündigt und damit dürften bald ein paar große Neuerungen ins Spiel kommen. Wie immer werden die größten Neuerungen wohl wieder die Map von Fortnite treffen und einen ersten Einblick in die neue Karte können Fans dank eines Insiders schon jetzt erhalten.

Der Leak zur neuen Fortnite Map macht gerade im Internet an gleich mehreren Stellen die Runde. Der Screenshot zeigt bereits einen vermeintlichen Ausschnitt der neuen Karte, ist aber in weiten Teilen verschwommen dargestellt. Man kann also allenfalls erahnen, was für ein Ort auf dem Bild gezeigt wird. Aktuell gehen aber einige Stimmen davon aus, dass im Bild Risky Reels zu sehen ist, ein älterer Point of Interest.