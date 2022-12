Fortnite: Extrem starker Bogen in Chapter 4 – Nur ein Schuss nötig

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Übermächtige Waffe kehrt in Chapter 4 zurück – garantiert One-Shot-Kills © Epic Games (Montage)

Mit einer OP-Waffe in Chapter 4 von Fortnite kann man wieder zuverlässige Kills mit nur einem Schuss abstauben. Sie zu finden, ist aber ein anderes Problem.

Cary, North Carolina – In Fortnite kann es mitunter schon einmal zu harten Gefechten kommen. Das muss aber nicht so sein, man könnte zum Beispiel eine Waffe wählen, bei der die Gegner gar nicht erst eine Chance zum Zurückschießen bekoment. In Chapter 4 des Battle Royale kann man genau dafür jetzt mit einer echten OP-Waffe sorgen, die schon bei einem einzigen Kopfschuss garantiert tödlich ist.

Welche Waffe gerade so stark ist und wo man sie in Fortnite finden könnt, zeigt ingame.de.

In Chapter 4 hat Epic Games eine Reihe alter Waffen aus dem Tresor rausgeholt und zurück zu Fortnite gebracht. Besonders Bögen sind jetzt wieder sehr stark vertreten und können dank der neuen Realitätserweiterungen in Fortnite besonders nützlich im Kampf werden. Es gibt Bögen in verschiedenen Varianten, aber der mächtigste davon dürfte der Greiferbogen sein, der seit seinem letzten Auftritt in Chapter 2 Season 6 einen ordentlichen Schadensbuff erfahren hat.