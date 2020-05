Fortnite: Epic Games plant wieder ein spektakuläres Ende für Season 2 von Kapitel 2

"Fortnite" Season 2 von Kapitel 2 endet bald. Epic Games plant wieder ein einzigartiges Event, bevor es in Kürze mit Season 3 weitergeht.

Der Battle-Royale-Hit "Fortnite" befindet sich noch in Season 2 von Kapitel 2.

Schon bald geht es mit Season 3 weiter.

Epic Games beendet die aktuelle Season in gewohnt spektakulärer Manier.

Wer sich dieser Tage bei "Fortnite" einloggt, der wird auf dem Bildschirm einen neuen Countdown-Timer vorfinden. Sowohl in der Lobby als auch in weiteren Bereichen des Spiels taucht dieser auf. Wer nachrechnet, stellt fest, dass der Countdown am 30. Mai um 20:05 Uhr MEZ Zeit bei Null angelangt. Um diese Uhrzeit endet Season 2 von Kapitel 2 bei "Fortnite" - doch was genau geschieht dann und wann geht es mit Season 3* weiter?

"Fortnite" Season 3: Epic Games setzt die Spielwelt wohl unter Wasser

"Fortnite"-Spieler sind es mittlerweile gewohnt, dass jede Saison in einem großen Ereignis gipfelte. Kurz vor dem Abschluss hatte Epic Games zuletzt bereits einige Highlights im Spiel untergebracht - unter anderem ein Konzert des US-Rappers Travis Scott* oder die exklusive Premiere des Trailers von Christopher Nolans neuem Film "Tenet". Zur Krönung soll Epic Games auch für das Ende von Season 2 etwas Besonderes geplant haben. Gerüchten zufolge wird dann die gesamte Spielwelt von "Fortnite" geflutet. Einige Fans glauben, dass dies beibehalten wird und Season 3 sich komplett unter Wasser abspielen wird. Doch seitens Epic Games gibt es hierzu noch keine Infos.

Infobox "Fortnite"

Veröffentlichung: 26. September 2017 (Battle Royale) Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android, (bald PS5, Xbox Series X) Genre: Free2Play Battle Royale Entwickler: Epic Games / People Can Fly Publisher: Epic Games

Wann startet Season 3 von Epic Games?

Das Ende von Season 2 bedeutet zugleich eine kleine Pause für "Fortnite"-Spieler. Denn der Battle-Royale-Shooter wird einige Tage nicht spielbarsein, während Epic Games die letzten Vorbereitungen für Season 3 trifft. Am 4. Juni soll es dann wieder weitergehen. Eigentlich sollte die aktuelle Saison schon am 30. April enden, doch diese wurde um mehrere Wochen verlängert. Bis vor kurzem wussten die Spieler gar nicht, wie lange die Verlängerung andauert.

ök

