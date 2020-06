Fortnite: Cheatet Tfue etwa? Schwere Betrugsvorwürfe gegen den Streamer

Es gibt kaum einen größeren Fornite-Streamer als Tfue auf Twitch. Doch cheatet er etwa? Nun gibt es schwere Betrugsvorwürfe gegen ihn wegen illegalen Makros.

North Carolina, USA – Turner "Tfue" Tenney, einer der wohl größte Fortnite-Streamer auf Twitch* wurde nun des Cheatens beschuldigt. Der World-Cup-Teilnehmer soll angeblich Makros verwenden, die Epic Games bei Fortnite nicht erlaubt. Jetzt muss geklärt werden, was dran ist an den harten Vorwürfen.

Name des Spiels Fortnite Release (Datum der Erstveröffentlichung) 21.07.2017 Publisher Epic Games Serie - Plattformen PC, Mac, Nintendo Switch*, Xbox One, PS4, Android, iOS Entwickler Epic Games Genre Koop-Survival, Shooter

Fortnite: Cheating-Vorwürfe gegen Twitch-Streamer Tfue

Während viele Spieler auf die Season 3 bei Fortnite warten, wozu es bereits einige Leaks gibt*, über die ingame.de berichtete, macht sich in der Profi-Szene eine heftige Anschuldigung breit. Turner "Tfue" Tenney ist nicht nur ein erfolgreicher Fortnite-Spieler, welcher auch am World-Cup teilgenommen hat, sondern auch ein großes Vorbild für viele Spieler von Fortnite da draußen, die sich eine Karriere als Profi-Spieler oder Streamer erarbeiten wollen. Täglich zieht Tfue mehr als zehntausend Fans an, welche dem Streamer bei Twitch zuschauen, während Tfue an professionellen Fortnite-Turnieren teilnimmt. Nun könnte seine Vorbildfunktion allerdings ein wenig gedämmt werden. Tfue wurde von dem NRG Esports-Mitglied Zayt als Cheater bei Fortnite bezeichnet (Alle Infos zu Fortnite).

+ Zayt beschuldigt auf Twitter mehrere Fortnite Spieler, darunter auch Tfue © Esports Talk

Der NRG-Star hat behauptet, dassTfue in Fortnite betrügt und Makros verwendet, um einen Vorteil gegenüber Gegnern gegen die FNCS-Regeln zu erlangen. FNCS sind die Fortnite Champion Series Invitational, einem Wettbewerb für die besten Spieler weltweit.

In einem jetzt gelöschten Tweet vom 8. Juni behauptete Zayt, er werde "alle Profis entlarven, die Doppelbewegungsmakros verwenden". Mit diesen Bindungen können sich Tastatur- und Mausspieler wie auf einem Controller bewegen und in die eine Richtung sprinten, während sie in die andere schauen. Dies kann insbesondere bei professionellen Spielen ein enormer Vorteil sein, da man nicht nur vor dem immer näher kommenden Sturm ausweichen kann, sondern es einem auch ermöglicht, ganz genau zu beobachten, was die Gegner machen, ohne dabei die Laufrichtung wechseln zu müssen.

In der Pro-Szene ist dies jedoch völlig verboten, da die Verwendung von Makros gegen die FNCS-Regeln verstößt. Zayt griff nun in einem Tweet, welchen er mittlerweile allerdings wieder gelöscht hat, dass er "alle Profis entlarven, zu harten Anschuldigungen gegenüber einem Kollegen. Er habe Beweise dafür, dass Streamer Tfue Makros verwendet und würde diese bald öffentlich machen.

Fortnite: Epic Games sieht Macros als Cheating – Tfue bleibt stumm

Zayt hatte zuvor nicht nur Tfue beschuldigt, sondern auch fünf andere Profi-Spieler. Diese Anschuldigungen hat Zayt mittlerweile aber zurückgezogen. In einer Erklärung gegenüber Fortnite Intel sagte er, dass "es derzeit keine Beweise dafür gibt, dass jemand [betrügt] außer Tfue."

Epic Games selbst ist bei der Verwendung von Makro-Tasten relativ strikt und nennt dies sogar als Betrugsgrund. So ist das Verwenden von Makro-Tasten im Regelwerk der FNCS von Epic Games aus North Carolina eindeutig untersagt worden. In den Regeln heißt es als Beispiel für unfaires Verhalten "Der Einsatz von Makro-Tasten oder ähnlicher Methoden, um Aktionen im Spiel zu automatisieren."

Tfue selbst hat sich zu den Äußerungen von Zayt noch nicht gemeldet. Er wurde in der Vergangenheit schon häufiger des Betrugs bezichtigt, aber all diese Anschuldigungen wurden mittlerweile zurückgenommen. Bei Zayt ist es nicht das erste Mal, dass er über andere Fortnite-Spieler schimpft. Bereits zuvor hatte sich Zayt über verschiedene Fortnite-Spieler beschwert, welche in professionellen Spielen gegen die FNCS-Regeln verstoßen haben. So hat der Spieler beispielsweise einige Profis beim "Teaming" beobachten können oder auch Spieler, die "Geschenke" von anderen angenommen haben.

Reminder that controller still is busted and requires no skill — Zayt (@zayt) June 11, 2020

Solange aber noch keine offizielle Untersuchungsergebnisse von Epic Games verkündet worden sind, bleiben die Anschuldigungen zunächst offen im Raum stehen. Auch wenn Makros bei Fortnite nicht erlaubt sind, gibt es einen anderen coolen Trick bei Fortnite. Ingame.de zeigt, wie man fliegende Bomben bei Fortnite bauen* kann*.

Rubriklistenbild: © Epic Games / Tfue