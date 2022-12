Fortnite Chapter 4: Neue Map mit allen Brennpunkten für besten Loot

Von: Joost Rademacher

Fortnite Chapter 4: Neue Map mit allen Brennpunkten für besten Loot © Epic Games (Montage)

Chapter 4 von Fortnite ist da und Epic Games hat den Fans eine völlig neue Map spendiert. Im neuen Spielgebiet des Battle Royale hat sich alles verändert.

Cary, North Carolina – Die Insel ist zerstört, lang lebe die Insel. In Fracture, dem großen Finale von Chapter 3 von Fortnite, ist mal eben die gesamte Insel des Battle Royale in die Luft geflogen. Jetzt hat Chapter 4 begonnen und damit gibt es eine völlig neue Map in Fortnite zu entdecken. Neue Biome, Regionen und Points of Interest (POI) warten nur darauf, dass die Fans aus dem Battle Bus springen, um sie zu erforschen.

Die komplette neue Map von Fortnite und all ihre POIs zeigt ingame.de im Überblick.

Mehr zum Thema Fortnite: Neue Map von Chapter 4 – Alle POIs und Orte auf der völlig neuen Karte

Am Ende von Kapitel 3 kam es in Fortnite zur vollständigen Katastrophe, als die Vorbotin die gesamte Insel des Battle Royale praktisch in Einzelteile zerlegte. Also war es an den Fans, im Live-Event Fracture eine neue Insel aus Einzelteilen des „Nullpunktes“ zusammenzusetzen – und voilà, jetzt hat Fortnite eine komplett neue Map mit noch nie dagewesenen Locations. Fortnite-Insider ShiinaBR hat die gesamte Map bereits in einem übersichtlichen Bild geteilt.