Fortnite: Alle neuen Nachrichten zu Epic Games Battle-Royale-Spiel

Fortnite ist derzeit eines der beliebtesten Battle-Royale-Spiele der Welt. Nun gibt es alle wichtigen Nachrichten, Leaks und Events in einem Überblick.

Update vom 10. Juni 2020: Epic Games gibt seinen Spielern nun die Gelegenheit, fliegende Bomben zu bauen. Ingame.de beschreibt, wie man die Bombe selber im Spiel nachbauen kann*.

Update vom 09. Juni 2020: Ein neues Video hat nun einen genialen Trick bei Fortnite enthüllt. Ingame.de zeigt, wie ihr die Vaults auch ohne Key Card öffnen könnt*.

Update vom 04. Juni 2020: Nun meldet sich auch der Weltmeister Bugha zu Wort. Auf ingame.de kann man nachlesen, wie der 17-Jährige mit Stream-Snipern bei Fortnite umgeht*.

Update vom 03. Juni 2020: Ein neues Poster von Epic Games gibt nun der Community Anlass für neuen Hype auf die Season 3. Ingame.de berichtet, wieso vielleicht eine legendäre Zeichentrickserie eine Rolle spielen könnte*.

Update vom 02. Juni 2020: Für einige Fans könnte nun doch noch bald ein Traum in Erfüllung gehen. Auf ingame.de kann man nachlesen, wie es vielleicht doch noch möglich sein könnte, die goldene Banane freizuschalten*.

Update vom 28. Mai 2020: Bei Fortnite gibt es nun erste Hinweise auf die Season 3. Ingame.de berichtet nun von einem Leak, der die Agency nach dem Doomsday-Event zeigt*.

Cary, USA – Fortnite* zählt zurzeit zu einem der beliebtesten Spiele auf der ganzen Welt. Mehrere Millionen Spieler gleichzeitig spielen nahezu täglich das Battle-Royale-Spiel* von Epic Games und kämpfen in Runden von bis zu 100 Leuten um den epischen Sieg. Dabei wird in Gruppen, zu zweit oder alleine gegen andere echte Gegner gekämpft. Dabei bekämpft man sich nicht nur mit anderen Spielern, sondern muss auch vor dem tödlichen Sturm weglaufen, welcher die Spieler immer näher zueinander treibt und den Kampf entfacht.

Bei Fortnite kann man des Weiteren Gegenstände abbauen um sich ein sicheres Versteck auf Holz, Stein oder Metall zu bauen. Durch verschiedene Waffen darunter auch Shotguns und Sniper sichert man sich einen besseren Rang in der Liste der Spieler. Nur wenn man als letzter überlebt schafft man es bis ganz oben auf die Liste und kann sich einen "Victory Royal" holen (Alles zu Fortnite*).

Doch das ist noch nicht alles. Epic Games veranstaltet bei Fortnite regelmäßig Events an denen alle Spieler auf der ganzen Welt teilnehme lassen kann. Seit Oktober 2019 befindet sich Fortnite bereits in der zweiten Season unter dem Motto "Shadow vs. Ghost" wo viele Geheimagenten und Spione einem das Leben schwer machen wollen. In dem Live-Ticker erfährt man nun alle neue Nachrichten rund um Fortnite, besonderen Events, Leaks* und wichtigen Wettkämpfen.

