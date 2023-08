Foamstars ist der Shooter für Leute, die das Genre hassen

Schaumparty

Foamstars ist ein bunter Party-Shooter. Und Party wird dabei großgeschrieben. Deshalb sollten auch Genre-Hasser nach den Schaumkanonen greifen.

Köln – Wer an Shooter denkt, hat wohl sofort die realistischen Genre-Vertreter wie Call of Duty oder Battlefield im Kopf. Allerdings muss es auf virtuellen Schlachtfeldern nicht immer brutal zu gehen. Das zeigt auch das neue Game von Square Enix. In diesem bekommt das Shooter-Gameplay nämlich ein buntes Party-Hütchen aufgesetzt. Ingame.de konnte das Spiel auf der Gamescom testen.

Titel Foamstars Release TBA Entwickler Square Enix Plattform PS4, PS5 Genre Shooter

Foamstars: Schaumparty für zu Hause nur ohne Sauerei

Shooter, Schuam, Spaß: Ja, zugegeben, wenn man sich die Trailer zu Foamstars ansieht, dann fühlt man sich als Erstes an Nintendos Farbenshooter Splatoon erinnert. Allerdings muss sich der PlayStation Titel nach dem ersten Test nicht verstecken. Denn die Runden, in denen zwei vierer Teams gegeneinander antreten, sorgen für ordentlich Laune. Und das Besondere: Obwohl sich Spieler mit den unterschiedlichen Waffen und Skills gegenseitig wie in bekannten Deathmatches den Garaus machen, bleibt das Gefühl eines klassischen Shooters aus.

+ So bunt kann es in Foamstars zugehen © Square Enix

In Foamstars sind nämlich die Arenen, Charaktere und Waffen vor allem eines: bunt. Und dass ständig pinke und blaue Seifenblasen über den Bildschirm fliegen, sorgt dafür, dass das eigentliche Schlachtfeld eher wie eine Party wirkt. Aber natürlich hat man trotzdem das Ziel, seine Gegner ins Visier zu nehmen und den Sieg für das eigene Team zu holen. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass die Arena und auch die jeweiligen Ziele komplett im Schaum der Farbe des eigenen Teams versinken.

Das Spiel schafft es aber auf eine charmante Art, dass auch eine Niederlage nicht zum kompletten Frust führt. Vielmehr bekommt man den Anreiz, sich mit seinen Teamkollegen wieder ins blubbernde Nass zu werfen. Wo also in bekannten Genre-Vertretern eher das Spiel geschlossen wird, verlockt Foamstars zur nächsten Runde.

Foamstars: Teamwork makes the Dream work

Obwohl das Prinzip, die Gegner mit Schaum einzudecken, denkbar einfach klingt, läuft es nicht mit jeder der spielbaren Klassen auf Anhieb rund. Umso spannender wird es aber, wenn man die jeweiligen Charaktere und ihre Spezialattacken versteht, denn dann kann ein Team schnell die Überhand gewinnen. Es geht nämlich vor allem darum, als Gruppe zu funktionieren. Teamwork ist also unerlässlich und deshalb kommt es auch nicht darauf an, wie in anderen Shootern, am besten zu zielen oder einen Rückstoß zu beherrschen, sondern vielmehr darum, sich gegenseitig zu beschützen und Angriffe gemeinsam zu starten.

+ Nur als Team kann in Foamstars gewonnen werden © Square Enix

Gerade zu Anfang sollte man aber darauf achten, möglichst viel Schaum auf der Karte mit seiner Farbe zu färben, damit auch wirklich ein flüssiges Gameplay entsteht, denn sonst kommt man auf dem trockenen Boden immer wieder ins Stocken. Hat man diese Mechanik allerdings verstanden, dann macht Foamstars eine wirklich gute Figur und ist ein heißer Anwärter für Spieleabende mit Freunden. Gerade für Leute, die dem Shooter-Genre eigentlich nichts abgewinnen. Denn Foamstars gibt einem das Gefühl einer spaßigen Wasserschlacht, nur ohne den lästigen Fakt, dass man wirklich mit nassen Klamotten nach Hause geht.

Rubriklistenbild: © Square Enix