Flying Uwe: YouTube-Star meldet sich in Schlammschlacht der Fitness-Influencer

Von: Janik Boeck

Flying Uwe schaltet sich in den Streit um Christian Wolf ein. Wolf soll geldgierig sein, Influencer schlecht behandeln und seine Fans belügen.

Hamburg – In der Szene der Fitness Influencer brennt es wieder einmal. Im Zentrum der Aufregung steht Christian Wolf. Der Teilhaber von More Nutrition wird heftig kritisiert. Am Wochenende des 12. und 13. August fanden die More Days statt. Dabei sollen wegen schlechter Organisation mehrere Menschen kollabiert sein. Jetzt schaltete sich Flying Uwe ein und erhob weitere Anschuldigungen.

Vollständiger Name Uwe Schüder Bekannt als Flying Uwe Geburtsort Hamburg Geburtstag 11. Februar 1987 Follower auf YouTube 1,37 Millionen (August 2023) Follower auf TikTok 584.600 (August 2023)

Flying Uwe: Streit Christian Wolf – More Days Besucher wollen ihr Geld zurück

Was sind die Vorwürfe zu den More Days? Die Messe More Days sollten eine Art FIBO werden. Menschen, die sich für die Themen Fitness und Bodybuilding interessieren, sollten zusammenkommen und auf einem Messegelände bespaßt werden. Etwa 12.000 Interessierte kauften Karten und besuchten das Event an zwei Tagen in Halle (Saale). Dabei kam es laut Besuchern aber zu erheblichen Problemen.

Schlechte Versorgung: Für Wasser musste man angeblich 1 bis 1,5 Stunden anstehen. Einige Leute mussten sich wohl Wasser von Waschbecken besorgen. Trotzdem seien Besucher und Mitarbeiter kollabiert.

Die Wartezeit beim Essen betrug wohl ebenfalls drei Stunden

Crewmitglieder und Influencer hätten sich bei den Schlangen rücksichtslos vorgedrängelt und geschubst

Snacks und Getränke wurden wohl trotz der Hitze erst nach Beschwerde ausgeteilt

Kameras seien abgeschaltet worden, wenn man die Veranstaltung kritisiert habe

Christian Wolf und More Nutrition hätten kritische Kommentare gegenüber der Veranstaltung auf Instagram gelöscht

Veranstalter entschuldigt sich: Einige enttäuschte Besucher haben nach der Messe eine Petition gestartet und ihr Geld zurückgefordert. Dort sind auch die oben genannten Vorwürfe aufgelistet. Christian Wolf selbst hatte sich am Mittwoch, dem 16. August, über seine Instagram Story zu Wort gemeldet und um Entschuldigung gebeten.

In seinen Stories erklärte er, dass alle Besucher vom Samstag ihren Ticketpreis erstattet bekämen. Wie genau das technisch umsetzbar sei, wisse er noch nicht. Er sprach davon, dass innerhalb der nächsten 14 Tage eine Mail verschickt würde, über die man dann sein Geld zurückerstattet bekäme.

Flying Uwe schaltet sich in Streit um Christian Wolf ein – Vorwürfe wiegen schwer

Was sind die Vorwürfe an Christian Wolf? Nachdem zunächst Julian Zietlow gegen Christian Wolf geschossen hatte, ist Flying Uwe auf den Zug aufgesprungen. Die Vorwürfe von Flying Uwe richten sich an die Art und Weise, wie Christian Wolf und die Quality Group, bei der er Teilhaber ist, Influencer angeblich behandeln. Flying Uwe behauptet, die Group würde Influencer erst abwerben und dann unter Druck setzen und sogar erpressen. Im Kern gibt es drei Vorwürfe gegen Christian Wolf.

Flying Uwe kritisiert, dass Christian Wolf Influencer erst abwerben und dann unter Druck setzen soll. Er fordere sie auf, ihre Verträge zu brechen und verspreche Unterstützung vor Gericht. Dann lasse er sie aber fallen. So sei es auch bei Kevin Wolter geschehen. Flying Uwe und Kevin Wolter hatten einen Gerichtsstreit.

Julian Zietlow behauptet, Wolf habe einer Minderjährigen Steroide gegeben. Das Mädchen habe an einer Abnehm-Challenge von More Nutrition teilgenommen und beeindruckende Ergebnisse erzielt, die angeblich fürs Marketing ausgeschlachtet werden sollten. Als der Jojo-Effekt einsetzte, kamen wohl die Steroide zum Einsatz. Laut Zietlow hat die Influencerin Angst vor Konsequenzen.

Zietlow wirft Wolf vor, sein ungeborenes Kind „verkauft“ zu haben. Christian Wolf hatte seine vor kurzem künstliche befruchtete Freundin verlassen. Als Begründung gab er an, dass seine Firmen zuletzt unter der Beziehung gelitten hatte, weshalb auch die More Days so sehr aus dem Ruder liefen. Zietlow behauptet, Wolf sei fremdgegangen und habe sich deshalb getrennt. Außerdem habe er nur seinen persönlichen Profit im Blick.

In seinem Video fasst Flying Uwe die Vorwürfe gegen Christian Wolf noch einmal zusammen und findet deutliche Worte: „Unternehmerisch und menschlich unterste Schublade“. Dabei betont er auch, dass es ihm nicht darum gehe, dass die Konkurrenz ihn stört. Immerhin belebe sie das Geschäft. Ihm gehe lediglich der Umgang gegen den Strich.

Christian Wolf streitet sämtliche Vorwürfe ab

Das sagt Christian Wolf: Die Vorwürfe von Julian Zietlow in Bezug auf seinen Umgang mit der Influencerin streitet Christian Wolf entschieden ab. Er behauptet, er habe nur eine Hormontherapie vorgeschlagen, weil die Wettkämpfe für den weiblichen Körper in der Pubertät nicht gesund seien. Als Beleg dafür zeigte er eine Sprachnachricht an eine befreundete Ärztin. Kritiker haben Zweifel an deren Echtheit, weil der Hintergrund die ganze Zeit verwackelt.

Flying Uwe kritisiert Christian Wolf – der verteidigt sich und streitet die Vorwürfe ab © YouTube: Flying Uwe

Wolf selbst behauptet, das liege daran, dass er sich bei der Bildschirmaufnahme bewegt habe. Tatsächlich bewegt sich der Hintergrund bei WhatsApp in diesem Fall.

Zu den Vorwürfen seiner Trennung und dem angeblichen Umgang mit anderen Influencern äußerte sich Wolf nicht. Er erklärte in einer Instagram-Story, dass man ihn gerne für all die Dinge kritisieren dürfe. Allerdings sei die Art und Weise, wie das passiert ist, nicht in Ordnung. Seiner Meinung nach seien einfach nur wilde Falschbehauptungen und Theorien verbreitet worden, um ihm zu schaden. Er führe das auf Neid seiner aktuellen und ehemaligen Konkurrenten zurück.