Filme und Serien auf Netflix leichter finden

Von: Janik Boeck

Teilen

Ein Wochenende ohne Filme, Serien und Videos – Wenn Essen zur Achtsamkeitsübung wird © unsplash

Mit den richtigen Codes kann man Netflix leichter durchsuchen.

Los Gatos, Kalifornien – Wer auf Netflix nach einem Genre oder einer Kategorie sucht, kann schnell den Überblick verlieren. Selbst wenn man gezielte Kategorien auswählt, spült der Algorithmus des Streaming-Dienstes immer wieder „Das könnte dich interessieren“ in die Auswahl. Da versteckt sich zwischen den gewünschten romantischen Komödien auf einmal ein Actiondrama. Mit den Netflix-Codes lässt sich das verhindern.

ingame.de zeigt alle Netflix-Codes, um Genres leichter zu filtern.

Mehr zum Thema Netflix: Codes für jedes Genre – Filme und Serien noch leichter filtern

Netflix ist bestrebt, immer nur das anzuzeigen, was Zuschauer womöglich am meisten interessiert. Bei dem gigantischen Angebot an Filmen und Serien ist aber klar, dass nicht alles auf dem Bildschirm landen kann.