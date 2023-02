FIFA 23: YouTuber verliert mehrere tausend Euro beim Öffnen von Packs

FIFA 23: YouTuber verliert mehrere tausend Euro beim Öffnen von Packs © Futbin.com

Ein YouTuber hat in FIFA 23 eine große Menge an Geld verlorenen, nachdem dieser tausende FUT-Packs erfolglos öffnete.

Vancouver, Kanada - Das Team of the Year gilt allgemein als größtes Event in ganz Ultimate Team und auch als Haupteinnahmequelle für EA. Nicht umsonst wirbt EA mit verführerischen Sonderpacks, durch welche die Chance einen TOTY-Spieler zu ergattern größer sein soll. Der YouTuber Danny Aarons hatte jedoch gar kein Glück mit seinen FIFA 23-Packs. 2 TOTY-Spielern stehen 8.000€Ausgaben für FUT-Packs gegenüber.

Auf ingame.de sehen sie, wie viel Geld der YouTuber genau verloren hat.

Der FIFA 23-YouTuber Danny Aarons ist mit einem Tweet viral gegangen, welche seine traurige Pack-Statistik in FUT aufzeigt. Nach unglaublichen 1.356.000 FIFA Points, umgerechnet 8.000€, konnte Danny Aarons lediglich zwei TOTY-Spieler ziehen. Zum Vergleich: Mit 1.356.000 FIFA Points kann man sich in FIFA 23 aberwitzige 9.040 Premium Gold Packs kaufen.