FIFA 23 Ultimate Edition vorbestellen – Alle Vorteile, Inhalte und Preise

Von: Josh Großmann

FIFA 23 Ultimate Edition vorbestellen – Alle Vorteile, Inhalte und Preise

FIFA 23 soll größer werden, als alle bisherigen Titel. Wer diesem Versprechen traut, sollte sich Inhalt, Preis und Vorteile der Ultimate Edition anschauen.

Vancouver, Kanada – Mit FIFA 23 will der Entwickler EA ganz neue Dimensionen für die Fußball-Simulation aufschlagen, bevor die Kooperation mit der Fifa endet und die Reihe einen neuen Namen bekommt. Wer sich sicher wird, dass das Spiel ein Hit wird, kann bereits jetzt die Ultimate Edition von FIFA 23 vorbestellen. Hier gibt es alle Informationen über Preis, Inhalt und Vorteile der Ultimate Edition.

ingame.de präsentiert, was alles in der FIFA 23 Ultimate Edition steckt und zu welchem Preis man sie bekommt.

Wie bei FIFA 21 und FIFA 22 auch, kommt FIFA 23 auch in einer Ultimate Edition. Vorbesteller erhalten dadurch viele Vorteile, die sie im Spiel einlösen können und ihren Fortschritt schneller machen. Mit der Ultimate Edition von FIFA 23 können die Fans sogar schon vor dem eigentlichen Release zocken und viele exklusive Inhalte abstauben.