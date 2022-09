FIFA 23: Start der Companion App – Release bekannt

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Start der Companion App – Release bekannt © EA

Für FIFA 23 wird es wieder eine Companion App fürs Smartphone geben. Nun ist das Datum bekannt, an dem die Anwendung verfügbar wird.

Vancouver, Kanada – Der Release von FIFA 23 rückt immer näher und EA trifft die letzten Vorbereitungen, damit am 30. September alles glattläuft. Nun hat der Entwickler aus Vancouver bekannt gegeben, wann die Web App und die Companion App für FIFA 23 verfügbar werden und was man beachten muss, wenn man die Begleitanwendungen benutzen möchte. Die Apps für iOS- und Android-Smartphones bringt etliche Vorteile und lässt die Fans bequem den FUT-Modus unterwegs steuern. Wir verraten, wann man die Companion App für iPhone und Android herunterladen kann.

ingame.de verrät, wann man die Companion App für FIFA 23 herunterladen kann und was es alles darüber zu wissen gibt.

Jedes Jahr bringt EA mit FIFA die wohl beliebteste Fußball-Simulation der Welt. Der Ultimate Team Modus lässt sich nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch mit der Web App für den Browser und der Companion App fürs Smartphone steuern. Damit kann man auf den Transfermarkt zugreifen, seine Aufstellungen ändern und sogar Belohnungen abholen.