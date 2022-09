FIFA 23: Starke Bundesliga-Squads – Starter-Teams für wenig Coins

Von: Josh Großmann

Teilen

FIFA 23: Starke Bundesliga-Squads – Starter-Teams für wenig Coins © EA

In FIFA 23 muss man nicht viele Coins ausgeben, um ordentlich durchzustarten. Mit diesen Bundesliga-Starter-Teams kann man auch die ganz Großen besiegen.

Vancouver, Kanada – Zum Start von FIFA 23 sind die Fans wieder auf der Suche nach den besten Teams. EA hat in FIFA 23 einige Änderungen vorgenommen, sodass man sich nicht mehr so leicht am vergangenen Jahr orientieren kann. Besonders in der Bundesliga gibt es einige Top-Spieler, die in keinem Starter-Team fehlen dürfen. Wer auf der Suche nach Starter-Teams für FIFA 23 ist, sollte mit diesen beiden Bundesliga-Squads auf seine Kosten kommen.

ingame.de präsentiert zwei Bundesliga-Starter-Teams für FIFA 23, die man sich zum Start leisten kann.

In FIFA 23 wurden das Chemie- und das Positionen-System überarbeitet, sodass man nun weitaus mehr Möglichkeiten hat, als in vergangenen Teilen der Reihe. Deshalb sollte man sich unbedingt die neuen Teams anschauen, um das Meiste aus seiner Sammlung herauszuholen. Wer nicht besonders viele Coins hat, kann trotzdem schon ab circa 60.000 ein extrem starkes Bundesliga-Team bekommen, das mit etwas Fingerspitzengefühl selbst gegen die besten Teams von FIFA 23 bestehen kann.