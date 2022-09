FIFA 23: Schneller als Ronaldo - Leak verrät Rating von deutschem Streamer

Von: Josh Großmann

Der Streamer und Fußball-Profi Niklas Sommer bekommt eine eigene Karte in FIFA 23. Durch einen Leak sind die Ratings bekannt – er ist schneller als Ronaldo.

Mannheim-Waldhof – Niklas-Wilson Sommer findet man häufig auf Twitch mit Spielen wie FIFA, Fortnite und Valorant. Gemeinsam mit EliasN97 zieht er sich in der einen oder anderen Challenge auch mal einen dicken Trümmerbruch zu. Der Streamer ist allerdings gleichzeitig Profi-Fußballer beim SV Waldhof Mannheim und bekommt deshalb auch seine eigene Karte in FIFA 23. Durch den riesigen Xbox-Leak sind seine Ratings im neuen EA-Game durchgesickert – der 24-jährige Twitch-Streamer ist schneller als Cristiano Ronaldo.

Vollständiger Name Niklas-Wilson Sommer Bekannt als Willy Geburtstag 2. April 1998 Geburtsort Dessau Follower auf Twitch 541.000 (Stand August 2022) Follower auf Instagram 581.000 (Stand August 2022)

FIFA 23: Leak zeigt neue Ratings – Niklas Sommer soll schneller als Ronaldo sein

Was ist passiert? Durch einen massiven Leak bei EA konnte man FIFA 23 bereits auf Xbox spielen. Dadurch gab es eine riesige Welle an neuen Informationen über die Fußball-Simulation – darunter auch etliche neue Ratings der Karten in FIFA 23. Der Twitch-Star und Profi-Fußballer freut sich derzeit über sein Pace-Rating. Mit einem Wert von 82 ist er schneller als Messi und übertrifft sogar Cristiano Ronaldo. Das sind die Ratings der Karten:

Niklas Sommer Ronaldo Messi PAC 82 DRI 63 PAC 81 DRI 85 PAC 81 DRI 94 SHO 38 DEF 55 SHO 92 DEF 34 SHO 89 DEF 34 PAS 57 PHY 68 PAS 78 PHY 75 PAS 90 PHY 64

Selbstverständlich überliegen Ronaldo und Messi dem Twitch-Streamer in so ziemlich jedem anderen Rating (außer DEF), aber dennoch kann sich Niklas Sommer diesen Win zuschreiben. Der Streamer hat sich seit 2021 um ganze 4 Punkte auf Pace verbessert, sodass er sicherlich in noch mehr Teams spielbar sein wird. Ronaldo hingegen soll laut dem Leak um ganze 6 Punkte von 87 auf 81 gefallen sein. Messi hatte in FIFA 22 noch ein Pace-Rating von 85.

FIFA 23: Niklas Sommer schneller als Ronaldo – Leak zeigt Ratings vom Twitch-Star © Imago/EA (Montage)

FIFA 23: So reagiert Niklas Sommer auf sein Rating – Schneller als Ronaldo

Was sagt Niklas Sommer? EliasN97 teilte Sommers Rating in seiner Story auf Instagram und stellte direkt den Vergleich mit Ronaldo auf. In einem Tweet meldete sich der Fußball-Profi und teilt den Win mit seiner Community. Die Fans freuen sich für den Twitch-Streamer und posten fleißig Memes – passend zu einer so skurrilen Errungenschaft.

Zwar wird Niklas Sommer mit seinem Pace-Rating von 82 nicht unter den schnellsten Spielern sein, aber die Verbesserung im Profi-Fußball zeigt sich deutlich in seiner FIFA 23-Karte. Wenn er es in die geleakten Top 100 Ratings von FIFA 23 schaffen will, muss er sich aber noch weiter anstrengen. Ob es sich bei den geleakten Werten wirklich um die finalen Zahlen handelt, ist ungewiss. Da der Leak direkt aus dem Spiel stammt, sollte eigentlich kein Zweifel bestehen, dass er echt ist – jedoch können die Ratings vor dem Release von FIFA 23 immer noch angepasst werden.