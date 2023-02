FIFA 23: Das erste Event nach dem TOTY sind die Future Stars

FIFA 23: Das erste Event nach dem TOTY sind die Future Stars © EA Sports

Das erste Event nach dem TOTY in FIFA 23 hat einige Spieler überrascht. EA veröffentlichte nämlich die Future Stars in FUT.

Vancouver, Kanada - Das Team of the Year-Event war kaum beendet, da kommt EA bereits mit dem nächsten Hochkaräter um die Ecke. Am 3. Februar veröffentlichte EA die Future Stars in FIFA 23. Dabei erhielten einige der vielversprechendsten Talente des Profifußballs Sonderkarten in Ultimate Team mit stark erhöhten Werten.

Bei den Future Stars handelt es sich um Sonderkarten in FIFA 23 für einige spezielle Talente des Profifußballs. Dabei sind die Karten nicht dynamisch, sondern besitzen einen festen Wert. Innerhalb des Future Stars-Events wird EA noch sogenannte „Akademie-Spieler“ veröffentlichen. Dies sind vier verschiedene Karten von einem Future Stars-Spieler. Future Stars könnt ihr in FIFA 23 aus Packs ziehen.