FIFA 23: Chance auf Beta-Code durch Anmeldung bei EA

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Chance auf Beta-Code durch Anmeldung bei EA © EA Sports

Die Beta für FIFA 23 soll bereits am 11. August startet. Wer einen Code haben will, muss sich bei EA anmelden und einige Einstellungen treffen – so geht es.

Vancouver, Kanada – Derzeit ist der Entwickler EA in der Promo-Phase für FIFA 23. Viele Fans wollen sich bereits jetzt schon am „größten FIFA aller Zeiten“ versuchen und halten die Augen und Ohren offen, um einen Code für die geschlossene Beta zu bekommen. Leaks sagen den Start der Beta für den 11. August voraus und um die Chance zu erhalten, schon vor Release zu spielen, müssen einige Einstellungen im EA-Konto getroffen werden. Hier wird gezeigt, wie man mit etwas Glück an der Beta von FIFA 23 teilnehmen kann.

ingame.de präsentiert, wie man einen Beta-Code für FIFA 23 erhalten kann und was man dabei beachten muss.

Mit FIFA 23 bringt EA den letzten Eintrag der ikonischen Reihe. Durch den Verlust der Lizenz wird das Spiel ab dem nächsten Eintrag einen neuen Namen erhalten. Wenn man schon vor dem Release am 29. September spielen möchte, kann man die Ultimate Edition von FIFA 23 vorbestellen oder sich für Spieletests auf der Seite von EA anmelden. Es gibt einiges zu beachten, wenn man sich für die Beta von FIFA 23 anmelden möchte.