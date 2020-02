FIFA 20: Update bringt Winter Refresh Event und etliche Spieler Upgrades

Das Winter Refresh Update in FIFA 20 steht vor der Tür. Ein Leak verrät bereits im Vorfeld, welche Spieler ein Upgrade für Ultimate Team erhalten werden.

Die Winter Refresh Upgrades werden voraussichtlich heute am Valentinstag veröffentlicht. Ein Leak zeigt bereits im Vorfeld, welche Spieler von EA eine Verbesserung spendiert bekommen. Das Team mit den meisten Winterupgrades wird wohl Liverpool sein. Wie der Leak zeigt, erhält beinahe die komplette Mannschaft Verbesserungen.

Kaum verwunderlich, schließlich sind die Reds nach wie vor in der Premier League ungeschlagen und spielten nur ein einziges Mal unentschieden. Wenn der FC Liverpool so weiter spielt, wird Jürgen Klopp wohl erstmalig Meistertrainer in England Wir zeigen Ihnen auf ingame.de* die wichtigsten Spieler des Winter Refresh Leaks in FIFA 20.

