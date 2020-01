FIFA 20: Loic Remy – Spieler Momente SBC – Französischer Stürmer für 55K

Die Loic Remy SBC in FIFA 20 kostet nur 55K.

Mit Loic Remy erschien eine weitere Spieler Momente SBC in FIFA 20. Den blitzschnellen Franzosen gibt es mit unserer Lösung für nur 55.000 Münzen zu bekommen.

FIFA-Veteranen werden sich noch gut an diesen Spieler erinnern. Über Jahre hinweg war Loic Remy in so gut wie jedem Premier League Team zu finden. Wie ingame.de* berichtet, waren sein hohes Tempo und sein niedriger Preis wohl einfach zu verlockend, um ihn nicht mit aufzunehmen.

In FIFA 20 sieht man Loic Remy so gut wie gar nicht mehr. Grund dafür ist sein gesunkener Tempowert von 74. Doch nun ist Loic Remy wieder spielbar. Dank seiner SBC in FIFA 20 wird der Franzose zum alten Knipser. Wir zeigen auf ingame.de* die günstigste Lösung seiner Squad Building Challenge.

