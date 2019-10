"FIFA 20": Mit diesen Teams spielen die realen Fußballstars Sancho, Nasri und Co.

Auch Fußballprofis zocken "FIFA 20". Einige Reddit-Nutzer haben gegen die Pros online gespielt. Mit diesen Teams laufen Jadon Sancho, Samir Nasri und Co. auf.

Wenn Fußballprofis nach ihren Hobbys abseits des Platzes gefragt werden, lautet die Antwort nicht selten "Videospiele". Zumeist sind es Sportspiele wie zum Beispiel "NBA" oder eben "FIFA". Letzten Endes dreht sich eben doch alles um Fußball bei den Profis.

Doch welche Teams besitzen die Profis im Spiel? Einige Reddit-Nutzer haben Profis wie Jadon Sancho, Samir Nasri oder Trent Alexander-Arnold im Spiel getroffen und ihre Teams veröffentlicht.

"FIFA 20": Woran erkannt man einen Profispieler?

Profispieler sind tatsächlich sehr leicht zu erkennen. Sie bekommen auf Anfrage eine ganz besondere Karte von EA Sports. Die Stars erhalten sich selbst in einer verbesserten Form mit einer Gesamtstärke von 99. Eine nette Geste von EA gegenüber den Profis, welche jährlich durchgeführt wird.

+ So sieht eine Profi-Karte aus. © Reddit: u/DeheerDV

"FIFA 20": Das Team von Jadon Sancho

Das Dortmunder Talent sorgte schon in der vergangenen Bundesliga Saison für mächtig Wirbel auf dem Platz. Obwohl er erst 19 Jahre alt ist, spielte sich der Engländer aufgrund seiner starken Leistungen in den Fokus mehrerer Top-Klubs und in die Nationalmannschaft der "Three Lions".

Mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro steht der ehemalige Jugendspieler von Manchester City sogar über Cristiano Ronaldo. Aufgrund von disziplinarischen Gründen wurde Sancho jedoch aus dem Kader gegen Borussia Mönchengladbach gestrichen.

Der Reddit Nutzer u/one1nchpole traf auf Sancho in "FIFA 20". Im Team des Dortmunders lassen sich neben Legenden wie Pele, Ronaldo oder Ronaldinho auch Nationalmannschaftskollegen wie Danny Rose, Trent Alexander-Arnold oder James Maddison antreffen. Von Dortmunder Spielern fehlt jedoch jegliche Spur. Das Spiel gegen den Reddit-Nutzer endete 3:3.

"FIFA 20": Das Team von Trent Alexander-Arnold

Auch der Schützling von Jürgen Klopp spielt gerne "FIFA 20". Mit dem FC Liverpool ist er in dieser Saison noch ungeschlagen und auf dem besten Weg die erste Meisterschaft nach 30 Jahren für den Klub zu holen.

In seinem "FIFA"-Team stehen ihm seine Mannschaftskollegen Fabinho und Virgil van Dijk zur Seite. Neben Legenden wie Ruud Gullit, Johan Cruyff und Zinedine Zidane, steht mit Marc-André ter Stegen auch ein Deutscher im Team des Champions League Siegers. Alexander-Arnold gewann das Spiel gegen Reddit-Nutzer u/DeheerDV mit 2:1.

"FIFA 20": Das Team von Samir Nasri

Nachdem sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen war, ging es für den ehemaligen französischen Nationalspieler steil bergab. Nach seinem Wechsel in die Türkei erhielt er eine Dopingsperre von 18 Monaten.

Mittlerweile spielt er beim RSC Anderlecht. Der belgische Rekordmeister ist enttäuschend in die Saison gestartet und belegt nur den elften Platz. Nasris Teamkollege Vincent Kompany wurde bereits als Spielertrainer abgesetzt.

Nasris "FIFA"-Team ist sehr eintönig gehalten und enthält nur Legenden wie zum Beispiel Ronaldo, Pele, Van der Sar, sowie sich selbst. Samir Nasri gewann das Spiel gegen den Reddit-Nutzer u/slamboyguy mit 4:3.

"FIFA 20": Das Team von Martin Terrier

Für Martin Terrier und Olympique Lyon läuft es in dieser Saison alles andere als gut. Statt eines Platzes unter den Top 4 findet man sich auf Platz 17 im Kampf gegen den Abstieg wieder. Auch Martin Terrier kann nach acht Partien lediglich eine Vorlage vorweisen.

Das Spiel gegen Reddit-Nutzer u/adammufc2020 gewann er jedoch mit 3:2. Sein Team besteht nahezu ausschließlich aus französischen Nationalspielern sowieHeung-Min Son, Nelson Semedo und Lionel Messi.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Fußballprofis auch auf den virtuellen Rasen einiges drauf haben. Keiner der vier Profis verlor eines der "FIFA"-Spiele.

