"FIFA 20": Das beste Squad für 10K - perfektes Starter-Team

Das richtige Team in "FIFA 20" Ultimate Team zu finden kann sich als eine sehr schwierige Aufgabe herausstellen. Wir haben das perfekte Team für den Start.

FIFA Ultimate Team ist der Sammelkartenmodus in EAs Fußball-Simulationsreihe. Durch Spiele erarbeitet man sich Münzen und von diesen Münzen kauft man sich Spieler für sein Team. Für die Top-Stars des Fußballs reicht das Budget zu Beginn noch nicht. Wir zeigen die ideale Mannschaft für nur 10.000 Münzen.

"FIFA 20" Ultimate Team: Das perfekte Team für den Start

+ Dieses Team kostet nur 10K © Futhead.com

Hier eine Auflistung aller Spieler und ihrer Besonderheiten:

ST: Jean-Philippe Mateta (Mainz 05) Preis: 700

Der bullige Stürmer gewinnt so einige Zweikämpfe und ist tödlich innerhalb des 16ers.

LF: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) Preis: 2.800

Kostic kann perfekte Flanken schlagen und arbeitet auch nach Hinten mit.

RF: Junya Ito (KRC Genk) Preis: 800

Der Flügelflitzer aus Japan bietet sich perfekt für flache Hereingaben an.

ZOM: Jean-Paul Boëtius (Mainz 05) Preis: 700

Hohes Tempo und hohes Dribbling bringen den Mainzer schnell zum gegnerischen Tor.

ZM: Konrad Laimer (RB Leipzig) Preis: 700

Ideales Tempo und guter Passgeber.

ZM: Sander Berge (KRC Genk) Preis: 700

Eine unfassbare Körperstärke lassen den Norweger jeden Zweikampf gewinnen.

LV: Joshua Brenet (TSG Hoffenheim) Preis: 750

Tempo ist seine einzige Stärke. Hier ist gutes Stellungsspiel gefragt.

IV: Ibrahima Konaté (RB Leipzig) Preis: 800

Hohes Tempo für einen Innenverteidiger. Klärt so gut wie jeden Eckball.

IV: Dayot Upamecano (RB Leipzig) Preis: 700

Bringt dieselben Attribute, wie Konaté mit, ist allerdings ein wenig kleiner.

RV: Joakim Mæhle (KRC Genk) Preis: 1.400

Hohe Ausdauer und hohes Tempo. Der Mann rennt den rechten Flügel rauf und runter.

TW: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) Preis: 900

Ein sicherer Rückhalt im Kasten.

Mehr zu Fifa ingame.de*: Sieht so das Team of the Week 4 aus?

"FIFA 20": Einfach Münzen generieren

10.000 Münzen sind in "FIFA 20" schneller erspielt als gedacht. Nach dem Abschließen von Saisonaufgaben erhält man Münzenboosts. Nach nur circa zehn Spielen hat man das vorgegebene Team bereits beisammen.

Lesen Sie auch den ausführlichen Test zu "FIFA 20" - Street-Flavour und ein typischer EA-Move auf ingame.de*.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Auch interessant: "Fifa 20": So bleibt der Kader auf dem neusten Stand - Das Kaderupdate.

Henrik J