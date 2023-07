Fibii mit Knochenbruch im Krankenhaus – Arzt meckert über Streamer als Beruf

Von: Aileen Udowenko

Die Streamerin Fibii musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs zum Arzt. Von diesem wurde sie während der Untersuchung für ihren Twitch-Job angegangen.

Erfurt – Jobs als Streamer oder Influencer stehen nicht bei allen hoch im Kurs. Das musste jetzt auch Fibi Pfeiffer erfahren, die auf Twitch und YouTube als „Fibii“ unterwegs ist. Eigentlich wollte sich die junge Streamerin wegen ihres Schlüsselbeinbruchs behandeln lassen, musst sich von ihrem Arzt aber eine Predigt zum Thema Arbeit anhören. Für diesen scheint Fibiis Werdegang nicht sinnvoll.

Echter Name Fibi Pfeiffer Bekannt als xFibii Geburtstag 5. Januar 2006 Geburtsort Sachsen Follower auf Twitch 537.023 (Stand April 2023) Follower auf Instagram 271.000 (Stand April 2023)

Fibii bekommt Ansage von Arzt für Streamer-Job: „Immer diese jungen Leute“

Arzt-Ansage: Fibii hat sich beim Sport ihr Schlüsselbein gebrochen. Seitdem gehören Arztbesuche bei der sonst sehr aktiven Streamerin quasi zur Tagesordnung. Doch nicht jeder Arzt begegnet der 17-Jährigen mit Empathie. Im Krankenhaus musste sie sich vor ihrer anstehenden OP sogar für ihren Beruf rechtfertigen. In einem Livestream erzählt sie die unangenehme Arzt-Story ihren Zuschauern.

Fibii mit Knochenbruch im Krankenhaus – Arzt meckert über Streamer als Beruf © Twitch / Fibii / unsplash (Montage)

Noch vor einer wirklichen Begrüßung und nachdem er den Rest des Personals mit „Ruhe jetzt“ zum Schweigen brachte, fragte der Arzt direkt, ob Fibii noch zur Schule geht. Als die Streamerin das verneinte, hakte der Arzt weiter nach. „Ja ich bin so halt im Internet ein bisschen selbstständig [...] ja so Influencer halt“. Für den Arzt war diese Information wohl ein Schock, denn laut Fibiis Schilderung entgegnete dieser nur entsetzt: „Keine Ausbildung? [...] Du musst da doch was unter den Beinen haben, das ist doch gar nicht sicher. Immer diese jungen Leute.“ Hier ist der Clip auf TikTok.

Für Fibii, die unter Schmerzen einfach nur Hilfe suchte, kam diese Ansage sehr unerwartet. „Ich habe fast geweint. Ich hatte Schmerzen, alles, ich hatte Angst vor der OP. Das Einzige, was er macht als erstes, anstatt dass ich mich mit ihm anfreunde, frontet er mich, weil ich keine Ausbildung habe.“ Doch nicht nur das Ausfragen des Arztes war für die Streamerin unangenehm, Fibii muss auch immer wieder in ihrem Chat mit aufdringlichen Zuschauern umgehen.

Fibii mit schwerem Arztbesuch – Fans stehen hinter ihr

Das sagen Fans: Auch wenn der Arzt wenig Einfühlsamkeit an den Tag legte, stehen Fans von Fibii weiter hinter ihr. Viele beziehen sich auch auf das Einkommen von Fibii, denn sie sind sich sicher, dass sie sogar mehr verdient als ein Arzt. Dass Streamer mit ihrem Beruf ordentlich Geld machen können, zeigt ein Blick auf den Verdienst der größten deutschen Twitch-Streamer.

Auch der Rest der OP-Vorbereitung verlief für Fibii allerdings nicht optimal. Unfreundliches Pflegepersonal und Schmerzen während der Narkose sind nur ein Bruchteil dessen, was Fibii fast verzweifeln ließ. Zwar hat sie die Operation gut überstanden, aber ganz über den Berg ist sie noch nicht. „Klar ich habe es jetzt hinter mir, aber ich weiß einfach, dass ich jetzt sechs Wochen einfach so rumlaufen muss und nach sechs Wochen einfach dieser Draht wieder rausmuss und ich dann nochmal operiert werde.“