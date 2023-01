Jan Böhmermann spekuliert: Hinter Jagd auf Drachenlord steckt organisierten Terror

Von: Philipp Hansen

Rainer Winkler (Drachenlord) und Jan Böhmermann © dpa: Christoph Schmidt/Daniel Karmann / Imago P.xSchönbergerx/xFuturexImage (Montage) (Symbolbild)

Jan Böhmermann sucht die Abgründe hinter der Hetzjagd auf Rainer Winkler. Sollte das Drachengame ein Test sein, um die deutsche „Demokratie zu zersetzen“?

Hamburg – Jan Böhmermann und Olli Schulz sprechen im Podcast „Fest & Flauschig“ über den YouTuber Rainer Winkler, den Drachenlord. Die beiden sprechen im Podcast über die unvergleichliche Cyber-Mobbingattacke, in deren Zentrum Rainer Winkler seit Jahren steht. An Böhmermann stellt dann die steile These auf, dass das Drachengame nur eine Aufwärmphase sei, um später Deutschland anzugreifen. Es fallen Worte wie „Demokratie zu zersetzen“.

ingame.de zeigt die Gedanken von Böhmermann zum Drachengame um Rainer Winkler:

Am Beispiel des Drachengames zeichnet Böhmermann einen deutschen Staatsapparat, der gar nicht bereit ist, um sich den digitalen Gefahren der Neuzeit zu stellen. Wer sich die steilen Thesen von Böhmermann zu Hatern und Rainer Winkler selbst anhören möchte, findet im Artikel alle Infos und Links.