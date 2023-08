Fehler in Call of Duty macht Spieler tödlich wie John Wick

Von: Philipp Hansen

Fehler in Call of Duty macht Spieler tödlich wie John Wick © Activision

Ehrliche Spieler in Warzone sollten aufpassen, denn ein fieser Fehler besiegt jeden mit nur einem Schlag. Aber gegen den tödlichen Glitch gibt es einen Schutz.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 ist in Season 5 ein neuer Bug entdeckt worden, der besonders unfair ist. Egal wie gepanzert man ist, ein Tastendruck reicht, um jeden Gegner zu erstechen – und das ohne überhaupt ein Messer in der Hand zu halten. Die Community meint, dass Call of Duty ruiniert sei.

ingame.de verrät, wie mans ich vor dem Bug in Warzone schützt:

Wird man dafür gebannt? Theoretisch wäre das Ausnutzen solch eines fiesen Fehlers, der einen deutlichen Vorteile in Warzone 2 gibt, ein Bann-Grund, ja. ingame.de verbreiten diesen Glitch übrigens nur deswegen, damit mehr Aufmerksamkeit darauf liegt und Call of Duty schnell patchen muss, damit es bald wieder fairer in Warzone zugeht.