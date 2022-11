7 vs. Wild: Fritz Meinecke verkündet Serien-Aus – Fans sind schockiert

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Fritz Meinecke verkündet Serien-Aus – „Am Peak beenden“ © Twitch/Fritz Meinecke

Fritz Meinecke spricht in einem Livestream über das Aus von 7 vs. Wild. Fans sind von seinem Statement zur dritten Staffel schockiert.

Magdeburg – Eigentlich hatte Fritz Meinecke schon vielversprechende Pläne für eine weitere Staffel von 7 vs. Wild, doch jetzt entschied sich der Survival-Experte plötzlich gegen eine Fortführung der Serie. In einem Reaction-Video zum Behind the Scenes überraschte er seine Fans mit der traurigen Nachricht, denn in den vergangenen Wochen klang es eigentlich so, als wäre eine dritte Staffel der Erfolgsserie schon sicher.

ingame.de verrät alles zum vermeintlichen Serien-Aus von 7 vs. Wild durch Fritz Meinecke.

In mehreren Streams sprach Fritz Meinecke bereits über Pläne für die dritte Staffel von 7 vs. Wild. Unter anderem wollte er die Kandidaten noch länger in die Wildnis schicken und vielleicht sogar zweier Teams bilden lassen.