Fans haben Angst – Warzone bringt neue Waffe

Von: Janik Boeck

Warzone: Season 4 Reloaded – Neue Shotgun © Activision

Fans haben Angst vor der neuen Waffe in Warzone.

Santa Monica, Kalifornien – In Season 4 Reloaded von Warzone hat Activision erneut eine Shotgun ins Spiel gebracht. Als ob eine Ladung Blei nicht genug wäre, hat der Publisher eine vollautomatische Schrotflinte gebracht. Unter Fans von Call of Duty sorgt die Knarre deswegen für Panik.

Nachdem die neue Shotgun für Warzone Season 4 Reloaded mit dem klangvollen Namen MX Guardian präsentiert wurde, brachen Fans bereits in Panik aus.