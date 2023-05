Fangen ohne Fehler – Meisterbälle in Pokémon GO offiziell enthüllt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fangen ohne Fehler – Meisterbälle in Pokémon GO offiziell enthüllt © Niantic /ingame.de (Montage)

Bald könnten endlich Meisterbälle zu Pokémon GO kommen. Die stärksten Pokébälle haben im Mobilegame bisher gefehlt, aber ein neuer Teaser macht Hoffnung.

San Francisco – Demnächst könnte die Auswahl an Pokébällen in Pokémon GO lang erwarteten Zuwachs bekommen. Seit dem Release des Mobile-Games hat Entwickler Niantic mit den Jahren immer weitere Bälle hinzugefügt, die berühmten Meisterbälle sind bislang aber noch nicht im Spiel zu finden gewesen. Das könnte sich schon bald ändern.

Mehr zur Enthüllung von Meisterbällen in Pokémon GO lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Meisterbälle in Pokémon GO ab sofort verfügbar – Aber nur begrenzt erhältlich

Am 15. Mai setzte der offizielle Account von Pokémon GO einen Tweet ab, der jetzt für wilde Spekulationen sorgt. Im Bild sind verschiedene Versionen von Pokébällen zu erkennen, mit einem großen Fragezeichen in der Mitte. Zusammen mit der Bildbeschreibung „In Entwicklung...“ erscheint es, als ob Niantic daran arbeite, eine neue Art von Pokéball ins Spiel zu bringen.