Spieler staubt ein Jahr doppelte Erfahrung in Warzone 2 ab – Gewinn hat aber einen fetten Haken

Von: Joost Rademacher

Fan staubt ein Jahr Doppel-XP in Warzone 2 ab – Gewinn hat aber einen fetten Haken © Activision (Montage)

In einem extrem seltenen Glücksfall hat ein Fan von Warzone 2 einen einjährigen XP-Boost gewonnen. Hinter dem Vorteil steckt aber ein fieser Haken.

Santa Monica – Wer in Modern Warfare 2 oder Warzone 2 zwischendurch eine kleine Abkürzung nehmen will, setzt gerne mal auf einen XP-Boost. Diese kleinen Helfer, die alle erhaltenen Erfahrungspunkte verdoppeln, können Fans aus allen erdenklichen Aktionen erhalten – Teilweise sogar aus Softdrinks. Ein Spieler von Warzone 2 hat dank einer Aktion von Activision jetzt einen richtig fetten XP-Boost für ein ganzes Jahr erhalten, nur steckt dahinter noch ein fieser Trick des Publishers.

Was für ein Haken hinter den Doppel-XP in Warzone 2 steckt, lesen Sie bei ingame.de.

Ein einjähriger XP-Boost in Warzone 2 klingt schon zu schön, um wahr zu sein. Das dachte sich auch Reddit-Nutzer u/CranberryCarney, als er einen Screenshot von Warzone 2 im offiziellen Redditforum zum Spiel postete. „Kann mir irgendjemand erklären, wie und warum ich 1 JAHR Doppel-XP habe?“ schrieb CranberryCarney am 20. November und teilte einen Screenshot von der Entdeckung.