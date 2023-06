Fake-Vorwürfe nach unerwartetem Sieg – Fans sauer auf Universum Boxing

Von: Joost Rademacher

„Betrugsshow von Universum“: Zuschauer werfen Sinan-G gefakten Boxkampf vor © IMAGO/Thorsten Helmke (Montage)

Der Boxkampf von Sinan-G gegen Juan Carlos Rodriguez ließ viele Fans enttäuscht zurück. Gegen den Rapper und Universum Boxing gibt es jetzt Fake-Vorwürfe.

Hamburg – Am vergangenen Wochenende fand die neueste Ausgabe der Universum Boxing Night statt. Den erhofften Kampf zwischen Sinan-G und Kevin Wolter gab es zwar nicht, dennoch sind beide am 03. Juni 2023 für separate Kämpfe angetreten. Während Wolter schon in der ersten Runde durch K.O. verlor, konnte Sinan-G den Kampf gegen Juan Carlos Rodriguez für sich behaupten. Jetzt werfen sie Sinan-G und Universum Boxing einen Fake-Kampf vor.

Hier erfahren Sie mehr zu den Fake-Vorwürfen gegen Sinan-G und Universum Boxing.

Fünf Runden verbrachte Juan Carlos Rodriguez hauptsächlich mit Tänzelei und Grimassen, in der sechsten ging er schließlich zu Boden. Sinan-G konnte den Kampf gegen den Mittelgewichts-Boxer aus Venezuela am Samstag für sich entscheiden und gab sich danach erst einmal sehr zufrieden.