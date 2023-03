Ex-GTA-Chef setzt zum Gegenschlag an – präsentiert ersten Trailer für Konkurrenten

Von: Aileen Udowenko

Ex-Chef von Rockstar arbeitet an großer Konkurrenz für GTA 6 – Zeigt ersten Trailer © Build A Rocket Boy Games

Eine ehemalige GTA-Legende präsentiert jetzt sein eigenes Spiel. GTA 6 könnte noch vor Release harte Konkurrenz bekommen.

Hamburg – Im Zuge des sehr ambitionierten Everywhere-Projekts, präsentierte Ex-Rockstar-Chef Leslie Benzies jetzt seinen neuen Blockbuster-Titel. Das Game wird sozusagen ein Spiel im Spiel und scheint Fans jetzt schon zu begeistern. Der erste Trailer versprüht dabei reichlich GTA-Charm kann aber auch mit seiner Grafik punkten. Wir verraten, worauf ihr euch bei MindsEye gefasst machen solltet.

ingame.de berichtet vom neuen Spiel MindsEye.

Vor dem Multiversus-Thema kann sich wohl niemand mehr verstecken. Egal ob in Comics, Filmen oder auch Videospielen – das Prinzip der parallelen Dimensionen und Zeitlinien, macht vor nichts halt. So auch nicht vor Everywhere, dem neuen Open-World-Spektakel von Build A Rocket Boy Games, an welchem auch GTA-Legende Leslie Benzies beteiligt ist.