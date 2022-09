Pokémon GO: Community Day im September 2022 – Event mit Kiesling geplant

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Community Day im September 2022 – Event mit Kiesling geplant © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Jeden Monat findet in Pokémon GO der Community Day statt. Im September treffen Trainer auf das Gestein-Pokémon Kiesling. Am Sonntag ist es so weit.

San Francisco – In Pokémon GO steht der nächste Community Day bevor. Diesmal bekommen Trainer das Gestein-Pokémon Kiesling vor die Nase gesetzt. Das strotzt auch im AR-Spiel von Niantic nur so vor Kraft und ist ein guter Begleiter für jedes Team. Bei ingame.de erfahren Sie, wann der Community Day mit Kiesling in Pokémon GO stattfindet und ob er sich lohnt.

Zum Pokémon GO Community Day wird Kiesling vermehrt auftauchen. Dadurch steigen auch die Chancen auf ein schillerndes Exemplar, also Shiny Kiesling, zu treffen.