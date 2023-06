Klassiker im Remake

+ © Activision / Imago Images (Montage) Erste Bilder zu CoD MW3 aufgetaucht – Call of Duty versucht alles zu löschen © Activision / Imago Images (Montage)

Noch ist Call of Duty: Modern Warfare 3 ein offenes Geheimnis. Nun sind erste Bilder aufgetaucht, die Veteranen sofort erkennen dürften.

Hamburg – Noch 2023 soll Call of Duty MW3 kommen, das ist unter Insidern ein offenes Geheimnis. Die Neuinterpretation des Klassikers setzt Modern Warfare 2 direkt fort. Am 19. Juni sind nun erstmals Bilder und Screenshots zum neuen CoD geleakt worden. Insider haben schon alle wichtigen Termine, Release-Zeiten und verraten sogar, wie CoD: MW3 mit Warzone 2 verknüpft werden soll.

ingame.de erklärt die ersten Bilder zum noch geheimen MW3:

Der neue Leak stammt von CoD-Perseus, der Leaker haut mit Infos zu Call of Duty nur so um sich. Es wurden viele Screenshots zu MW3 gezeigt. Auf den Bildern erkennen wir ikonische Multiplayer-Maps, die für das neue MW3 wohl zurückkehren. Während es in den ersten Stunden noch hieß, genießt die Bilder mit Vorsicht, gehen viele jetzt von der Echtheit aus – denn Activision, der Publisher von Call of Duty versucht gnadenlos alles wegzulöschen, was geleakt wurde.