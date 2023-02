„Fassungslos und sehr traurig“: Deutsche Streamer melden sich nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Von: Ömer Kayali

Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben sich Streamer und Influencer aus Deutschland zu Wort gemeldet und Spendenaufrufe gestartet.

Türkei – Am 6. Februar 2023 hat ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 im Südosten der Türkei und in Teilen Syriens katastrophale Schäden angerichtet. Durch die Erschütterungen stürzten zahlreiche Gebäude in verschiedenen Städten ein, die Trümmer begruben unzählige Menschen unter sich. Noch immer werden zahlreiche Überlebende vermisst, während die Rettungskräfte gegen die Zeit kämpfen, um sie zu retten. Die Nachrichten über dieses tragische Ereignis haben eine Welle des Mitgefühls ausgelöst. Auch bekannte Twitch-Streamer und YouTuber aus Deutschland haben sich zu Wort gemeldet und ihre Follower zu Spenden aufgerufen, um den Betroffenen zu helfen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Flying Uwe, Kaya Yanar und weitere Streamer engagieren sich für Opfer

So reagieren die Influencer: Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien haben sich viele Streamer und Influencer an ihre Follower gewendet und teils Videos mit Spendenaufrufen aufgenommen. Einige türkischstämmige unter ihnen haben sogar direkt betroffene Verwandte. So haben sie reagiert:

Flying Uwe: Er ist einer der bekanntesten Fitness-YouTuber Deutschlands. In einem Video erklärt Flying Uwe, dass ein Großteil seiner eigenen Sportartikel-Marke in der Türkei hergestellt wird. Die Produktion werde dort nun eingestellt und stattdessen produzieren die über 500 Mitarbeiter warme Bettdecken, um damit den Betroffenen des Erdbebens zu helfen. Außerdem ruft Flying Uwe seine Follower zu Spenden auf. „Ich weiß, dass ich eine sehr große Reichweite habe und ich möchte diese Reichweite dafür nutzen, um andere Leute zu animieren, dass sie auch ihren Beitrag dazu leisten“, erklärt er in dem Video:

Kaya Yanar: Der Comedian Kaya Yanar ist durch seine Fernsehshow „Was guckst du?!“ deutschlandweit bekannt geworden. Seit einigen Jahren ist er auch als Streamer auf Twitch und YouTube aktiv. Auf Instagram erklärt er, dass seine Familienmitglieder in der Stadt Antakya ebenfalls vom Erdbeben betroffen waren. „Meine Familie in Antakya hat bis jetzt keine Todesopfer zu beklagen. Zwei Verwandte wurden aus den Trümmern gezogen. Zwei werden leider weiterhin vermisst. [...] Ich bin fassungslos und sehr traurig. Ich hoffe sehr, dass den Betroffenen jetzt schnell und unbürokratisch geholfen wird,“ schreibt Yanar in seinem Post.

Herr Anwalt: Tim Hendrik Walter ist besser bekannt als Herr Anwalt. Unter diesem Namen erstellt er Content auf YouTube und TikTok Inhalte rund um das Thema Recht. Auch er macht in einem Video auf die aktuelle Situation in der Türkei und in Syrien aufmerksam und ruft seine Abonnenten auf, zu helfen.

Foodbloggerin Sally Özcan kommen bei Spendenaufruf die Tränen

Die deutsch-türkische Foodbloggerin Sally Özcan betreibt Deutschlands erfolgreichsten YouTube-Kanal in der Kategorie Kochen und Backen. Ihr Kanal Sallys Welt hat über 2 Millionen Abonnenten. Auch sie nutzt ihre Reichweite für Spendenaufrufe. In einem 11-minütigen Video erklärt sie ihren Followern, wie diese helfen können – dabei muss sie mehrmals mit den Tränen kämpfen:

Auch US-Streamer haben bereits erfolgreich Spenden gesammelt

Die Nachricht des gravierenden Erdbebens ging um die ganze Welt und überall gab es Spendenaufrufe. Unter anderem sammelte der US-Streamer HasanAbi (bürgerlich Hasan Dogan Piker) gemeinsam mit einigen weiteren innerhalb von wenigen Stunden eine unglaubliche Summe von über 800.000 US-Dollar.

Wer den betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien ebenfalls helfen möchte, kann das auf der Spendenseite von Aktion Deutschland Hilft und Bündnis Entwicklung Hilft tun.