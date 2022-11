ELoTRiX hat „keinen Spaß“ mit MW2 – Nächster Livestream-Ausraster macht Fans sauer

ELoTRiX hat „keinen Spaß" mit MW2 – Nächster Livestream-Ausraster macht Fans sauer

Twitch-Streamer Elotrix rastet ein weiteres Mal in Modern Warfare 2 und geht so viral. Die Fans verteidigen das neue Call of Duty und nennen Elotrix „zu alt“.

Hamburg – Seine Anfange machte Elotrix (bürgerlich: Carsten) mit Call of Duty auf YouTube. Nun ist er als Twitch-Streamer aktiv und stürzt sich jedes Jahr wieder auf den Shooter von Activision. In diesem Jahr scheint Elotrix jedoch besonders unzufrieden zu sein und macht seiner Kritik zu Modern Warfare 2 lautstark Luft. Seine Ausraster-Clips gehen auf TikTok und Co. viral und bekommen die Aufmerksamkeit der Fans. Für sie ist MW2 ein riesiger Spaß und sie raten dem Twitch-Streamer besser zu werden.

ingame.de präsentiert den nächsten Ausraster von Elotrix in MW2 und wie die Fans Modern Warfare 2 verteidigen.

Vielen Fans geht es wie Elotrix. Mit jedem Jahr, in dem ein neues CoD erscheint, verlieren sie das Interesse am weltweit beliebtesten Shooter. Jedoch scheint MW2 für viele verdrossene Fans den Fluch zu brechen. Mit etlichen positiven Reaktionen und Kommentaren ist es kein Wunder, dass sich die Fans über Elotrix aufregen, wenn er das neue Call of Duty schlecht redet.