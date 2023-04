Deutsche Influencer verschenken Porsche – „Ihr könnt mit dem Wagen machen, was ihr wollt“

Gewinnspiele bei Influencern fallen sonst nicht so gigantisch aus. Deutschlands größter Twitch-Streamer EliasN97 und seine Freunde verschenken einen Porsche.

Berlin – Die deutschen Influencer EliasN97, Niklas Sommer und Sidney Friede verlosen einen Porsche 992 Carrera S auf Instagram. Elias Nerlich ist der größte Streamer in Deutschland und zeigt sich in seinem Content öfter mit den beiden Fußball-Profis, die ebenfalls auf Twitch aktiv sind. Beim großen Gewinnspiel sollen sogar Minderjährige eine Chance bekommen und alles mit dem Wagen machen können, was sie wollen. So sieht das Gewinnspiel der deutschen Internet-Stars aus.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.200.000 (Stand: April 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand: April 2023)

Eligella und weitere Influencer verlosen brandneuen Porsche – So kann man mitmachen

Das ist das Gewinnspiel: Auf Instagram machen die Fans von Elias Nerlich, auch bekannt als Eligella, derzeit große Augen. Gemeinsam mit seinen Influencer-Kollegen und Profis-Fußballern Niklas Sommer, Sidney Friede sowie Antonis Aidonis verschenkt der Internet-Star einen brandneuen Porsche 992 Carrera S. EliasN97 gehört zu den größten Twitch-Streamern in Deutschland und verdient Millionen. Den Post mit dem Porsche-Gewinnspiel haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Das kann man gewinnen: Der Porsche ist ein brandneues Modell aus 2022 und hat einen Neuwert von etwa 170.000 Euro. Mit 465 PS kann das Fahrzeug nur so über die Straße peitschen und lässt die Herzen von Auto-Liebhabern höher schlagen. Der Porsche ist zwar bereits etwa 11.000 Kilometer gefahren, jedoch sollte das bei diesem Schmuckstück die wenigsten stören – vor allem, wenn EliasN97 bereits am Steuer saß. Die Influencer übernehmen ein Jahr die Versicherung des Wagens und bieten zusätzlich 1,5 Jahre Porsche-Garantie. Auf YouTube präsentieren die Influencer den Wagen noch etwas genauer.

So kann man mitmachen: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss man einige Schritte befolgen, die Eligella und seine Fußballer-Freunde auf Instagram erklären. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. April 2023 und der Gewinner wird von den Influencern direkt kontaktiert. Wir haben die Teilnahmebedingungen hier noch einmal zusammengefasst.

EliasN97, Niklas Sommer und Sidney Friede auf YouTube sowie Instagram folgen

den Unternehmen Ermies, Vitavate und Delay Sports Berlin auf Instagram folgen

den Beitrag auf Instagram in der eigenen Story posten

drei Freunde markieren

„Ihr könnt mit dem Wagen machen, was ihr wollt“: EliasN97 und seine Influencer-Kollegen versprechen, dass der Wagen vollständiges Eigentum des Gewinners ist. Ob man den Porsche fährt oder weiterverkauft ist dabei völlig egal. Selbst Minderjährige oder Personen ohne Führerschein können am Gewinnspiel teilnehmen und haben eine Chance auf das Auto. Eine Bargeldauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Das Gewinnspiel wird durch die Luxus-Firma Ermies des Fußballers Antonis Aidonis möglich gemacht.

Porsche gewinnen mit Eligella – Deutschland größter Twitch-Streamer will „Danke“ sagen

Warum das Ganze? Mit dem Gewinnspiel wollen sich EliasN97, Niklas Sommer und Sidney Friede bei ihren Fans bedanken. Die Influencer werden tagtäglich mit Spenden, durch Merch-Verkäufe und aus vielen weiteren Quellen unterstützt. In einem Interview mit EliasN97 haben wir mehr über zukünftige Business-Pläne des Twitch-Streamers erfahren und viele weitere Einzelheiten über sein Leben zu hören bekommen.

Wer ist EliasN97? Mit beinahe 70 Millionen Stunden Watchtime und über 30.000 durchschnittlichen Zuschauern auf Twitch in den letzten 365 Tagen (Stand: 29. März 2023 via Sullygnome) steht Elias Nerlich unangefochten der deutschen Spitze von Twitch. Mit seiner Watchtime kann er sich sogar in den Top 10 weltweit beweisen. Früher hauptsächlich mit Content zu FIFA und heute mit einer breit gefächerten Auswahl an Games wie Valorant, Fortnite und Fall Guys unterhält er ein seine 1,4 Millionen Follower auf Twitch.

Mit etlichen Zuschauern bei Events wie dem Eligella Cup 2 und den erst kürzlich ausgetragenen Eligella Winter Games begeistert EliasN97 seine Fans und erhält Support von Hunderttausenden Zuschauern. Man kann davon ausgehen, dass die Influencer um Elias Nerlich gemeinsam mit dem Twitch-Star in Zukunft noch weitere Gewinnspiele dieser Größenordnung durchführen wird. Doch kann sich der Porsche schon einmal sehen lassen.