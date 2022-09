Eligella Cup 2 im Live-Ticker: Großes Fußball-Event läuft – Team Eli dominiert

Von: Janik Boeck

Am Sonntag läuft der Real Life Eligella Cup 2. Beim Fußball-Turnier von EliasN97 grätschen sich Twitch-Stars wieder satt um. Wir begleiten das Event im Ticker.

Update 09.09.2022, 16:42 Uhr: So, der Favorit ist jetzt wieder auf Kurs – 3:1 für Team Eli durch Lefti.

Update 09.09.2022, 16:38 Uhr: 2:1 für Team Eli – ein richtig schönes Tor! Und jetzt ist Halbzeit.

Hier übrigens die bisherigen Ergebnisse der Gruppenspiele:

Teams Ergebis Team Eligella vs Team Sidney 6:2 Team Gamerbrother vs Team Unsympathisch 1:4 Team Amar vs Team Trymacs 3:2 Team Mcky vs Visca Barca 1:1

Update 09.09.2022, 16:35 Uhr: Team Eli brauchte aber nicht lange, um sich zu fangen. Fast direkt fällt der Anschluss, es steht 1:1.

Update 09.09.2022, 16:34 Uhr: Das ging unerwartet schnell – Team Eli, die großen Favoriten des Turniers, liegen nun mit 0:1 hinten!

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eli vs Team Amar (Spiel 5)

Update 09.09.2022, 16:33 Uhr: Es startet die 5. Partie des Abends – Team Eli gegen Team Amar.

Update 09.09.2022, 16:28 Uhr: Abpfiff! Wir haben das erste Unentschieden des Turniers – es bleibt beim 1:1.

Update 09.09.2022, 16:25 Uhr: Es geht hin und her – in hohem Tempo und so einigen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Noch steht es aber immer noch 1:1.

Update 09.09.2022, 16:21 Uhr: Es ist Halbzeit vom bisher spannendstem Match am heutigen Nachmittag.

Update 09.09.2022, 16:17 Uhr: Und jetzt fällt das 1:1 durch Pazzoo von Visca Barca!

Update 09.09.2022, 16:17 Uhr: 1:0 durch Mcky! Das Spiel ist sehr temporeich und auf durchaus sehenswertem Niveau!

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Mcky vs Team Visca Barca (Spiel 4)

Update 09.09.2022, 16:15 Uhr: Es steht das nächste Spiel an – Team Mcky vs Visca Barca. Uuuund Anpfiff!

Update 09.09.2022, 16:09 Uhr: Schluss! Es bleibt beim 3:2 für Team Amar.

Update 09.09.2022, 16:08 Uhr: 40 Sekunden vor Ende fällt nun das 3:2 für Team Amar – wieder durch Diyar.

Update 09.09.2022, 16:06 Uhr: Ausgleich, 2:2 durch Henso! Am Ende geht es jetzt doch noch ganz schön zur Sache – mit hohem Tempo.

Update 09.09.2022, 16:03 Uhr: Halbzeit 2 beginnt. Fast direkt fällt das 1:1 und im Prinzip im Gegenzug auch schon das 2:1 durch Diyar für Team Amar!

Update 09.09.2022, 15:59 Uhr: 1:0 für Team Amar durch Stylo. Das Spiel ist wie schon die 2. Partie recht ausgeglichen, hat aber etwas weniger Tempo.

Update 09.09.2022, 15:57 Uhr: So, Anpfiff Spiel 3.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Trymacs vs Team Amar (Spiel 3)

Update 09.09.2022, 15:53 Uhr: Gleich geht‘s los mit Team Trymacs vs Team Amar.

Update 09.09.2022, 15:49 Uhr: Schluss! Es bleibt beim 4:1.

Update 09.09.2022, 15:48 Uhr: 3:1 für Team Sascha – Alieu hat seinen Hattrick! Und fast direkt danach fällt auch schon das 4:1 durch Sphendi.

Update 09.09.2022, 15:47 Uhr: 2:1 für Team Sascha – wieder durch Alieu.

Update 09.09.2022, 15:42 Uhr: Und da ist schon der Ausgleich, und es geht mit 1:1 in die Halbzeit.

Update 09.09.2022, 15:39 Uhr: Die Partie ist deutlich ausgeglichener, trotzdem fällt schon recht früh das 1:0 für Team UnsympathischTV duch Alieu.

Update 09.09.2022, 15:38 Uhr: Es geht los. Anpfiff Spiel 2 – Team UnsympathischTV vs Team Gemerbrother.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Sascha vs Gamerbrother (Spiel 2)

Update 09.09.2022, 15:37 Uhr: Gleich startet das 2. Spiel des Cups.

Update 09.09.2022, 15:31 Uhr: Wie Niklas „Willy“ Sommer gerade zusammen mit Eli und Sidney verkündet hat, wird es Ende September einen neuen Vitavate-Geschmack geben.

Update 09.09.2022, 15:30 Uhr: Quasi mit dem Schlusspfiff fällt noch das 6:2 für Team Eli. Auffällig ist: AbuGoku avanciert hier offenbar zum Fan-Liebling.

Update 09.09.2022, 15:28 Uhr: Das Match scheint entschieden – 5:1 für Team Eli. Doch Team Sidney gibt sich nicht auf – fast im direkten Gegenzug fällt das 5:2.

Update 09.09.2022, 15:27 Uhr: Eine unglückliche Abwehraktion am Tor von Team Sidney führt zum 4:1, Monte hatte leider keine Chance.

Update 09.09.2022, 15:26 Uhr: Arda von Team Eli trifft – 3:1!

Update 09.09.2022, 15:23 Uhr: Anschluss-Treffer! Nur noch 2:1 für Team Eli. Sidney höchstpersönlich bringt sein Team wieder näher ran. Jetzt ist erstmal Halbzeit.

Update 09.09.2022, 15:22 Uhr: Team Eli dominiert deutlich, doch „Marcel Neuer“ verhindert mit starken Paraden, dass es hier nicht 3:0 steht.

Ein Blick auf den Eligella Cup.

Update 09.09.2022, 15:21 Uhr: 2:0 für Team Eli durch Elis Bruder – ein echt satter Schuss von Shehab. Der Favorit führt!

Update 09.09.2022, 15:19 Uhr: Das ging schnell. Monte ist bezwungen, es steht 1:0 für Team Eli. Angezeigt wird es aber noch nicht.

Update 09.09.2022, 15:18 Uhr: Anpfiff! Es geht los – Team Sydney vs. Team Eli. Die Halle tobt!

Update 09.09.2022, 15:13 Uhr: Beide Teams machen sich schon mal warm, die Katze MontanaBlack steht wieder im Tor (bei Team Sidney) und wird lautstark von den Fans gefeiert. Er lässt kaum Bälle durch und macht einen starken Eindruck.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer – Team Eli vs Team Sidney (Spiel 1)

Update 09.09.2022, 15:13 Uhr: Als erstes spielt Team Eli gegen Team Sidney.

Update 09.09.2022, 15:10 Uhr: Gespielt wird 2x 5 Minuten mit 90 Sekunden Pausen dazwischen. Es gibt eine Gruppenphase, danach folgt das Halbfinale und das Finale mit KO-System. Kommentiert wird das Ganze übrigens vom bekannten Fussball-Kommentator Robby Hunke.

Update 09.09.2022, 15:05 Uhr: Die Stimmung ist top, vor ausverkaufter Kulisse werden die Teilnehmer lautstark vom Publikum gefeiert. Der Moderator Marc Eggers checkt schon mal die Motivation bei den Teilnehmern. Die Teams brennen sichtlich und freuen sich, dass es gleich auf dem Platz losgeht.

Eligella Cup 2: Das große Fußball-Duell der Streamer beginnt – Es läuft die Gruppenphase

Update 09.09.2022, 15:00 Uhr: So, es geht los. Der Wartebildschirm ist weg, der Stream beginnt und die Teams laufen direkt ein. Mehr zu den Teilnehmern erfahren Sie hier: Eligella Cup 2: Alle Teilnehmer des Fußball-Events im Audi Dome – Teams und Gruppen

Update 09.09.2022, 14:48 Uhr: Wir von ingame.de sind übrigens auch vor Ort mit dabei und werden euch direkt mit Infos vom Spielfeldrand versorgen.

Ingamde.de ist vor Ort – Ein Blick in die Hallen des Eligella Cups

Update 09.09.2022, 14:46 Uhr: Der Stream zum Eligella Cup 2 ist nun live, allerdings noch mit einem Wartebildschirm.

Update 09.09.2022, 14:45 Uhr: Der Streamer UnsympathischTV twitterte bereits vor einigen Stunden, dass er auf der Autobahn feststeckt und möglicherweise zu spät kommt. Das wäre nicht das erste Mal. Eligella hat schon entsprechend reagiert:

UnsympathischTV hat es am Ende aber doch noch pünktlich geschafft.

Update 09.09.2022, 14:42 Uhr: So, ab jetzt starten wir unseren Live-Ticker zum Eligella Cup 2. Das Wichtigste vorweg:

Der Stream läuft bei RTL+ (auf tvnow.de) und ist heute kostenlos. Sonst ist das Programm an sich kostenpflichtig.

Ursprüngliche Meldung vom 09.09.2022: München – Es ist mal wieder Zeit für ein großes Streamer-Event. Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97, veranstaltet an diesem Wochenende den Eligella Cup 2. Dabei will sich die deutsche Twitch-Elite auf dem Bolzplatz treffen und ein weiteres Mal klären, wer den besten Zauberfuß, die brutalste Grätsche und die schönste Parade auf den Platz bringen kann. Im Ticker verpassen Sie keine Highlight des Fußball-Fests.

Eligella Cup 2 im Ticker – Die wichtigsten Infos

Wer nimmt am Event teil? Unter den Teilnehmern des Eligella Cup 2 befindet sich mal wieder die Créme de la Créme der deutschen Twitch-Streamer. Unter anderem wird MontanaBlack wieder zwischen den Pfosten stehen und versuchen, seinen Kasten mit katzenhaften Reflexen sauber zu halten. Auch Trymacs wird am Start sein, diesmal hoffentlich, ohne sich zu verletzen.

Eligella Cup 2 © Intsagram: Eligella / Fokus Clan AG (Montage)

Wo kann man das Event schauen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Eligella Cup 2 zu schauen. Wer keines der rund 5.000 Tickets mehr für den Audi Dome in München bekommen hat, wird sich auf den heimischen Bildschirm beschränken müssen. Der Eligella Cup 2 wird auf RTL+ im Livestream übertragen.

Wann startet das Event? Datum und Uhrzeit des Eligella Cup 2 stehen schon eine Weile fest. Der Startschuss für das Fußball-Event fällt am Sonntag, dem 11. September, um 15 Uhr. Zu dieser Zeit dürfte auch der Livestream auf RTL+ beginnen. Wir starten unseren Ticker etwas früher, damit ihr ganz sicher nichts verpasst.