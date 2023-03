EliasN97 um 2 Mio Euro betrogen – Streamer wird von Baufirma ignoriert

Twitch Streamer EliasN97 hat aktuell viel Erfolg und verdient dabei gut. Doch scheinbar gibt es nun Probleme bei einem Investment in Höhe von 2 Millionen Euro.

Berlin – Elias Nerlich, aka. EliasN97 gehört seit einiger Zeit zu den größten Streamern Deutschlands. Doch auch bei dem Twitch-Star läuft nicht immer alles rund. Der Streamer hat sich in einem Video an seine Fans gewandt und von seinen aktuellen Sorgen erzählt. Allem Anschein nach macht dem Streamer sein geplanter Umzug Sorgen, da es einige Kommunikationsschwierigkeiten mit der Baufirma gibt.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.090.000 (Stand Dezember 2022) Follower auf Twitch 1.300.000 (Stand Dezember 2022)

EliasN97 fürchtet Betrug nach 2-Millionen-Kauf: Baufirma meldet sich nicht bei Twitch-Star

Was ist passiert? Vor einiger Zeit hat sich der Berliner Influencer Immobilien gekauft und plante scheinbar, dieses Jahr in eine Neubauwohnung umzuziehen. Doch die Baufirma bereitet dem 25-Jährigen offenbar Kopfschmerzen, da sie sich scheinbar nicht mehr meldet. Der Twitch-Star befürchtet jetzt, auf Betrüger hereingefallen zu sein. Auf Social Media machte er seinem Ärger Luft und wirkte dabei sichtlich erschöpft. Nach seinen Angaben sind bereits mehrere Millionen in das Projekt geflossen. Das Video von EliasN97 kann man hier sehen.

EliasN97 fürchtet Betrug nach 2-Million-Kauf – Wie reagieren seine Fans?

Was sagt die Community? Die Fans von EliasN97 versuchen, ihm in den Kommentaren Lösungsvorschläge anzubieten. Gleichermaßen können die Community-Mitglieder nicht wirklich verstehen, wie es zu einer solchen Situation kommen konnte. Auf seine Zuschauer wirkt das Verhalten der Baufirma zumindest mehr als unseriös.

Kn4cker kommentiert auf Tik Tok: „Wer bezahlt denn 2 Millionen und hat noch nicht mal einen Grundriss gesehen? Oder wollt ihr mir sagen, das war nur die Anzahlung?“

EliasN97 kauft sich Wohnung für 2 Mio Euro – Streamer wittert Baubetrug © Fokus Clan AG / unsplash.com / Mufid Majnun / ingame.de (Montage)

EliasN97 ist einer der erfolgreichsten Streamer: Das Jahr 2022 war für EliasN97 der bisherige Höhepunkt seiner Karriere als Streamer. Im Schnitt hatte der Influencer alleine 2022 sagenhafte 31.224 Fans im Stream, wenn er bei Twitch live ging. Er tauche auch in der Top-Liste der größten Streamer Deutschlands 2022 auf. Nur ein einziger Streamer konnte diese Zahlen noch knacken.