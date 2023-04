EliasN97 über Wechsel zu Kick – Streamer macht klare Ansage zu Twitch-Konkurrenz

Von: Joost Rademacher

Für EliasN97 ist ein Wechsel zur Twitch-Konkurrenz Kick wohl ausgeschlossen. Der Star-Streamer hat sich klar gegen die neue Streaming-Plattform ausgesprochen.

Berlin – EliasN97 hat kein Interesse daran, Twitch in absehbarer Zeit zu verlassen. Wie auch viele andere Streamer seines Kalibers sah der Berliner Twitch-Star sich zuletzt mit der Frage konfrontiert, ob er einen Wechsel zum neuen Streaming-Anbieter Kick plane. Die Frage nahm er zum Anlass, um nicht nur Gerüchte über seinen Wechsel aus der Welt zu schaffen. Auch teilte „Eligella“ seine klare Meinung zu Kick als Konkurrenz für Twitch.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.090.000 (Stand Dezember 2022) Follower auf Twitch 1.300.000 (Stand Dezember 2022)

EliasN97: Kein Kick-Wechsel in Aussicht – Dem Streamer geht es nicht um Geld

Wechsel auch nicht für 10 Millionen Euro: EliasN97 machte seinen Fans ziemlich eindeutig klar, wie er zu einem Wechsel zu Kick steht. Die Frage aus der Community war nicht nur, ob er zu Kick gehen würde. Von einem Fan kam die Frage, ob er den Wechsel für 10 Millionen Euro in Erwägung ziehen würde. Aber selbst bei einer so strammen Summe bleibt es für den Streamer bei einem klaren „Nein“.

Elias Nerlich hat seine hohen Einnahmen kürzlich offengelegt, aber auch für einen Twitch-Star wie ihn wären 10 Millionen Euro eine ordentliche Summe. Hinter seiner Abneigung gegen Kick steckt ein wenig mehr. Das hat EliasN97 seinen Zuschauern im Stream direkt wissen lassen.

EliasN97: Kick stellt keine ernstzunehmende Konkurrenz für Twitch da

Darum würde EliasN97 nicht wechseln: Der Streamer sieht in Kick nicht mehr als „eine Kopie von Twitch“, es sei buchstäblich das Gleiche in Grün. Tatsächlich haben Kick und Twitch praktisch dasselbe Layout der Website, Kick kommt mit der Kopie des Vorbildes von Amazon aber davon – schließlich hat Twitch keine Patente auf den Seitenaufbau angemeldet. EliasN97 findet das an sich ziemlich clever, schließlich würde das anderen Fans den Einstieg erleichtern.

Wer hat Kick gegründet? Bis Dezember 2022 war es noch eine gängige Vermutung, dass Glücksspiel-Streamer Trainwreckstv an der Gründung von Kick beteiligt gew<1esen sei. Die Spekulationen gingen so weit, dass Trainwreck in einem längeren Tweet selbst mit den Gerüchten aufräumen musste. Inzwischen ist bekannt, dass Kick in Besitz von EasyGo Entertainment ist, deren Gründer schon an der Gründung von stake.com beteiligt waren.

Auch der Gedanke, dass Twitch als Streaming-Anbieter mit Monopolstellung bekommt, ist für Eligella allemal richtig. Kick wählt in seinen Augen aber den falschen Ansatz und die falschen Inhalte. Schon in unserem Interview mit EliasN97 sprachen wir Kick als Twitch-Konkurrenz an, im Livestream machte er seine Position noch einmal klar:

Konkurrenz ist immer gut, aber halt vernünftige – Nicht irgendeine Seite wo irgendwelche P*rno-Streams drauf laufen, oder sowas“

Kick steht in letzter Zeit regelmäßig in der Kritik. Nicht nur ist die Plattform im Umgang mit den Inhalten der Livestreams sehr freigiebig und lässt auch kontroverses Glücksspiel zu. Auch nutzen manche Streamer die laxen Richtlinien von Kick, um zu Gewalt gegen einzelne Personengruppen anzustiften. Der Wunsch nach einer vernünftigen Konkurrenz zu Twitch ist groß, aber wie EliasN97 sagt: sie sollte eben eine vernünftige Alternative sein.