EliasN97 meckert über nervige TikTok-Werbung – Stellt dann fest, dass es um sein Produkt geht

Von: Noah Forouzan

EliasnN97 stößt auf TikTok auf einen speziellen Clip. Er ist kurz davor, sich zu beschweren, aber dann geht es um sein Produkt.

Berlin – EliasN97 ist bekannt für sein Just Chatting und seine Reactions auf Twitch. Vor kurzem reagierte der Streamer auf einen Clip auf TikTok und war kurz vorm platzen. Der Clip schien in eine nervige Werberichtung beziehungsweise in eine komische Schiene zu entgleisen. Im letzten Augenblick konnte er sich retten, da es um sein Produkt ging. Doch warum war Eligella kurz davor, sich zu beschweren?

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.260.000 (Stand September 2023) Follower auf Twitch 1.600.000 (Stand September 2023)

EliasN97 will sich beschweren, wird aber auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt

Um diesen Clip geht es: In seinem Livestream auf Twitch reagierte Eligella auf einen Clip, indem eine Frau über ein Produkt spricht. Der Streamer geht schon am Anfang in die Offensive: „Ich weiß jetzt schon, was kommen wird. Ihr habt Probleme, real talk.“ Doch kurz danach muss Eligella feststellen, dass es um sein eigenes Produkt geht.

Die Frau gibt lediglich eine kurze Anleitung an, wie man das Getränk Vitavate auch als Eis konsumieren kann. Erst vor kurzem veranstaltete Eligella ein großes Event: Eligella Cup 3: Gewinner des Fußball-Events – Sieger-Team dominiert Turnier.

Warum hat er sich aufgeregt? EliasN97 wusste nicht, dass es um sein eigenes Getränk Vitavte geht. Die nachfolgenden Punkte sind nur reine Spekulationen. Es ist davon auszugehen, dass er generell genervt ist von TikTok-Werbung, da Productplacements keine Seltenheit auf der Plattform sind.

Es könnte aber auch sein, dass seine Twitch-Mods ihn auf eine falsche Fährte locken wollten. Der Streamer könnte gedacht haben, dass das Ganze in eine perverse Richtung geht.

Das sagen seine Fans dazu: Unter seinem Clip-Kanal auf TikTok befinden sich einige Kommentare von Fans, die sich darüber amüsieren. Einige von ihnen fühlen sich wie Eligella ertappt. Hier die Reaktionen:

„achso ich dachte was anderes“

„Dachte halt wirklich, das ist für andere Dinge, so paranoid bin ich schon durch TikTok“

„Jungs er dachte halt, dass die geiern, warum sollte das Video sonst da drin sein, machen ja seine Mods rein“

„Er hat sich noch gerettet“

