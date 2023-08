EliasN97 bricht den Sub-Rekord auf Twitch – Krasses Trymacs-Event ist jetzt Schnee von gestern

Von: Noah Forouzan

Teilen

EliasN97 bricht den deutschen Sub-Rekord auf Twitch. Das damalige Pokémon-Event von Trymacs wurde längst von dem ehemaligen E-Sportler überholt.

Berlin – Der Twitch-Streamer EliasN97 oder auch Eligella genannt knackte vor kurzem nicht nur seinen eigenen Sub-Rekord, sondern jetzt auch den deutschen auf Twitch. Dies teilte der Streamer auf Twitter, jetzt X, mit. Damit zieht er an dem alten Twitch-Reckord von Trymacs vorbei. Doch wie hat er das diese beachtliche Zahl an Subscriber erreicht?

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.230.000 (Stand Juli 2023) Follower auf Twitch 1.500.000 (Stand Juli 2023)

EliasN97 bricht den Sub-Rekord auf Twitch-Deutschland

Der Meilenstein: Auf X postete EliasN97 ein Bild mit seinen engsten Freunden und Streamerkollegen. In der Bildüberschrift schreibt der Streamer, dass er den Sub-Rekord auf Twitch geknackt hat. Ein beachtlicher Meilenstein, wenn man auch bedenkt, dass Eligella vor kurzem einen Kreuzbandriss hatte: Delay Sports ohne EliasN97? Streamer meldet sich aus dem Krankenhaus

Wie hat er den Rekord gebrochen? Am 13. August 2023 startete EliasN97 seinen Submarathon. Mittlerweile ist der 17. Tag angebrochen (Stand: 29. August 2023). Der Streamer ist seit 17 Tagen am Stück auf Twitch live und unterhält seine Zuschauenden mit den verschiedensten Inhalten, wie Just Chatting oder dem Spielen von Videospielen. Dadurch generiert der Streamer eine enorme Reichweite und kann somit auch viele Subscriber bekommen.

EliasN97 mit Niklas Sommer © IMAGO/Revierfoto

EliasN97 zieht an Trymacs Pokémon-Karten-Event vorbei

Wie viele Subscriber hat er dazu bekommen? Eligella ist mit 71.016 aktiven Subscribern auf Platz 1 in Deutschland (Stand: August 2023). Er konnte mit seinem Subathon 41.076 Subs dazu gewinnen. Damit bricht er Trymacs Rekord von vor 2 Jahren. Der deutsche Streamer Trymacs stellte damals mit seinem Pokémon-Karten-Event einen neuen Rekord auf, indem er 61.110 aktive Subs erreichte. Wenn Sie mehr über Eligellas Subathon erfahren möchtet, dann schauen Sie hier rein: EliasN97 mit Subathon an die Weltspitze – Kurz größter Twitch-Streamer der Welt