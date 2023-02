Verrückter Fan sagt 100.000 Mal „Eligella“ – Twitch-Streamer zeigt ihm einen Vogel

EliasN97 gehört zu den größten deutschen Streamern. Ein verrückter Fan macht sich im Livestream zur Aufgabe, den Namen des Twitch-Stars 100.000 Mal auszusprechen.

Berlin – EliasN97, auch als Eligella bekannt, ist einer der begehrtesten deutschen Twitch-Streamer, sodass Fans nur schwer seine Aufmerksamkeit erlangen können. Doch ein verrückter Streamer-Fan hat mit einem besonders außergewöhnlichen Projekt genau das geschafft. Auf Twitch verbrachte er 22 Stunden vor der Kamera und sagte den Namen „Eligella“ ganze 100.000 Mal auf.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.130.000 (Stand Februar 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand Februar 2023)

Eligella-Fan sagt den Namen des Twitch-Stars 100.000 Mal – bekommt einen Vogel gezeigt

Was ist passiert? Die Fans von EliasN97 sind ein wuseliges Volk. Der Streamer „manufktur“ allen voran. Auf Twitch machte er sich zur Aufgabe den Namen „Eligella“ 100.000 Mal zu nennen und triumphierte nach über 22 Stunden. Warum manufktur die verrückte Challenge in Angriff genommen hat, verriet er zu Beginn des Streams um 6 Uhr morgens.

„Damit ich dieses Jahr richtig durchziehe, werde ich damit anfangen […] den Namen von der Person 100.000 Mal aufzusagen, die letztes Jahr richtig, richtig krass durchgezogen hat.“

EliasN97 steht an der Spitze der größten deutschen Twitch-Streamer 2022 und hat damit wohl die Inspiration für den Streamer-Fan gegeben. Im vergangenen Jahr hatte manufktur 36 durchschnittliche Zuschauer auf Twitch. Mit seinem außergewöhnlichen Stream wird er sicherlich einige neugierige Fans angelockt haben. Hier haben wir einen TikTok-Clip eingebunden, in dem EliasN97 auf den Stream reagiert.

Twitch-Star schaltet ein: EliasN97 ist auf die komische Challenge aufmerksam geworden, sodass er gemeinsam mit seinen Fans im Livestream einschaltete. Der fassungslose Star zeigt dem verrückten Fan einen Vogel: „Da krachts ja komplett. […] Da setzt sich einer hin und […] sagt meinen Namen seit 6 Uhr morgens“. Als EliasN97 einschaltete, waren bereits 14 Stunden und knapp 70.000 „Eligellas“ vergangen. Zu dieser Zeit sahen 376 live bei manufktur zu.

„Eligella“-Fan sagt 100.000 den Namen des Twitch-Streamers – bricht live zusammen

So endet der Stream: Nach 21 Stunden, 51 Minuten und 23 Sekunden ist das 99.999. „Eligella“ gesprochen – die Uhr zeigt 4 Uhr morgens an. „Ich habs durchgezogen. Das war richtig krank“, sagt manufktur, um abschließende Worte zu finden, während er sich streckt. Das gesamte Spektakel des ausgefallenen Fans haben wir an dieser Stelle eingebunden.

„Mir fällt jetzt eh nichts mehr ein. Ich bin komplett am A*sch. Mein Mund tut weh, mein Bauch tut weh, mein Rücken tut weh“, klagt der Streamer-Fan, bevor er zum letzten „Here we go, Eligella“ ansetzt. Zu seiner Enttäuschung und zur Enttäuschung aller begeisterten Zuschauer lässt der Zähler, den er im Stream zeigt, nur maximal die Zahl 99.999 zu. Völlig besiegt geht manufktur zu Boden.

Welche Projekte manufktur für die Zukunft geplant hat, um richtig durchzuziehen, hat er im Stream nicht verraten. Für gewöhnlich ist der Streamer in Shootern wie CS:GO, Valorant oder Warzone unterwegs – den Wunsch der Zuschauer beim nächsten Stream 200.000 Mal „Eligella“ zu sagen, wird er wohl gekonnt ignorieren. Ein anderer Streamer sagte 1 Million Mal „Mario“ und schrieb Schlagzeilen auf der ganzen Welt.