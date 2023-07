Ekel vor Krabben und Miesmuscheln – Trymacs über Essen bei 7 vs. Wild

Von: Joost Rademacher

Ekel vor Krabben und Miesmuscheln – Trymacs über Essen bei 7 vs. Wild © Imago/Wirestock/YouTube: Trymacs/7 vs. Wild (Montage)

Trymacs und Rumathra stecken mitten in der Vorbereitung für 7 vs. Wild. Der Streamer aus Hamburg hat schon jetzt seine Probleme mit dem Essen.

Hamburg – Die Teilnehmer von 7 vs. Wild stecken mitten in den Vorbereitungen auf ihren zweiwöchigen Wildnis-Ausflug. Die dritte Staffel von Fritz Meineckes Survival-Event verschlägt die Kandidaten in die Wälder Kanadas, wo Bären und wildes Getier bei weitem nicht die einzige große Gefahr sind. Für Streamer Trymacs könnte schon die Versorgung mit Nahrung zu einer massiven Herausforderung werden. Im Livestream teilte er seine Sorgen mit seinen Fans.

Ein wichtiger Teil dieser Vorbereitung betrifft besonders die Grundversorgung. Für ihr Essen werden alle Teams, wie immer, selbst sorgen müssen. Das dürfte sich bei der Location von 7 vs. Wild Staffel 3 im kanadischen Wald als schwierig herausstellen. Daher hat Otto wohl Trymacs zu einer sehr spezifischen Diät geraten, die Trymacs so gar nicht zusagen will.