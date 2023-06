Einzigartige Gegenstände für jede Klasse – Beste Items in Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Einzigartige Gegenstände für jede Klasse – Beste Items in Diablo 4 © Blizzard Entertainment via ingame.de (Montage)

Beim Grind in Diablo 4 einen einzigartigen Gegenstand zu erhalten, ist eine seltene Freude. Hier sind die besten Unique Items für jede Klasse.

Hamburg – Items machen Charaktere in Diablo 4. Wer sich in den Grind des neuen Action-RPGs von Blizzard wagt, ist immer auf der Jagd nach neuen Klamotten und Waffen, um den eigenen Charakter auf die Spitze zu treiben. Die meistgesuchten und stärksten Items im Spiel sind aber die einzigartigen Gegenstände, die den kompletten Build einer Klasse auf den Kopf stellen können. Hier findet ihr die besten unique Items für jede Klasse in Diablo 4.

Die besten einzigartigen Items für jede Klasse in Diablo 4 finden Sie hier.

Der Jäger kann in Diablo 4 sowohl mit Nahkampf- als auch Fernkampf-Builds glänzen. Egal ob man auf kurze Distanz spielt, oder doch lieber den Bogen nutzt, jeder Ansatz hat ein sehr nützliches Item. Falls man in den Nahkampf geht, ist der Verhängnisbringer vor allem auf höheren Weltstufen eine starke Option, nicht zuletzt durch die Schadensreduktion an gegnerischen Angriffen.