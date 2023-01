Streamer Trymacs checkt YouTube-Einnahmen von Paluten – Kommt aus dem Staunen nicht raus

Von: Joost Rademacher

Teilen

Streamer Trymacs checkt YouTube-Einnahmen von Paluten – Kommt aus dem Staunen nicht raus © Instagram: Trymacs

Wer denkt, dass EliasN97 mit YouTube viel Geld verdient, hat Let‘s Player Paluten nicht im Blick. Trymacs hat die Einnahmen seines Kollegen mal ausgerechnet.

Hamburg – Dass Content bei YouTube gutes Geld abwerfen kann, ist schon seit ein paar Jahren kein Geheimnis mehr. Große YouTube-Persönlichkeiten und Streamer haben in den letzten Wochen immer wieder offengelegt, wie viel Geld sie über die Plattform einnehmen konnten. Die meisten von ihnen würden im Vergleich zum Let‘s Player Paluten aber wohl erblassen. Trymacs hat die geschätzten Einnahmen seines Kollegen im Livestream ausgerechnet und war vom Ergebnis selbst ordentlich erstaunt.

Mehr zu Trymacs Rechnung über Palutens YouTube-Einnahmen lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Trymacs errechnet Einkommen von YouTube-Urgestein – kann es nicht fassen

In einem seiner letzten Livestreams von 2022 hat Trymacs eine Reaction auf EliasN97 Enthüllung seiner gesamten Einnahmen gemacht. In dem Video zeigte der Berliner Streamer sich völlig transparent und zeigte detailliert, wie viel Geld er in seinen verschiedenen Unternehmungen verdienen würde. Allein die Zahlen bei YouTube konnten sich sehen lassen: Eli machte auf der Videoplattform etwa eine Million Euro. Aber „das ist noch nichts im Vergleich zu Paluten“, verkündete Trymacs in seinem Stream.