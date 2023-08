Ein gutes Spiel hat einen guten Nachfolger bekommen – Ghostrunner 2

Von: Janik Boeck

Ghostrunner 2: Motorrad © 505 Games

Ghostrunner war extrem gut. Der Nachfolger ist genauso stark.

Köln – Vor drei Jahren beglückte uns das Studio One More Level mit dem besten Cyberpunk 2077, das es bis dahin gab. Es wurde an Wänden gerannt, Rampen heruntergerutscht, per Enterhaken durch die Luft gesegelt und jede Menge geschnetzelt. 2023 kommt endlich ein Nachfolger.

ingame.de erklärt, warum Ghostrunner 2 noch eine Schippe auf den starken Vorgänger legt.

Ich sage es, wie es ist. Es gibt kein besseres Movement als in der Ghostrunner-Serie. Daran hat sich auch in Ghostrunner 2 nichts geändert. Ich habe mich nie so cool gefühlt wie in Ghostrunner, bis ich Ghostrunner 2 gespielt habe. Denn neben dem normalen Movement, kommt jetzt auch noch ein Motorrad hinzu.